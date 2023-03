Mujer acusa omisión de Fiscalía en denuncia por violencia familiar, contra regidor de Ciudad Acuña

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, emitió su recomendación 03/2023, donde una mujer acusó a la Fiscalía del Estado de omitir acciones por violencia familiar contra su ex pareja, quien es actual regidor del ayuntamiento de Acuña.

El caso por el cual se emitió la recomendación, fue a raíz de una querella presentada ante la Comisión en agosto de 2022, donde la quejosa manifestó que habían pasado casi 4 meses en los que la Fiscalía General del Estado no le había presentado ningún tipo de avance después de interponer una denuncia contra su esposo, en marzo de ese mismo año.

Los últimos delitos que en 2022 había denunciado la mujer, fueron el de violencia familiar, falsificación de documentos y uso de documentos falsos, casos por los cuales la CDHEC pidió informes a la agentes del ministerio público de la Unidad de Atención Temprana y de la Unidad Especializada en Delitos contra las Mujeres de la Región Norte 2 de la FGE.

Sin embargo, en la investigación la CDHEC reconoció que los documentos se habían extraviado o habían sido ocultados por los mismos agentes, sospechando que dichas faltas se deben a posibles influencias debido a que su ex-pareja denunciada es regidor del Ayuntamiento de Acuña.

Entre las faltantes, la quejosa denunció que no solo no le habían proporcionado avances de la carpeta de investigación, sino que la Fiscalía ni siquiera le había mencionado el nombre del agente del ministerio público a cargo del caso.

“A la fecha no he visto avances de nada ante dicha representación social, ya que una vez que ratifiqué la denuncia no hay información de nada, por lo que creo que algo tiene que ver que el denunciado que es regidor del Republicano Ayuntamiento”, dijo la quejosa ante la CDHEC.

En la recomendación, la CDHEC también reconoció que la quejosa ya había presentado 2 denuncias anteriores en 2019 y en 2021 por delitos similares contra la misma persona, cuya resolución todavía se encontraba en trámite aún después de todos los meses transcurridos.

Sobre la recomendación, la CDHEC pidió a la Fiscalía informar en primera parte a la quejosa sobre el avance de las denuncias y localizar su caso, y después iniciar investigaciones para asignar faltas administrativas contra los agentes que cometieron las omisiones.