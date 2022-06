¡Todo menos los antojitos! suben papas, chicharrones y churros en Saltillo

Saltillo, Coahuila.- Los churros y papas que degustamos esquinas del Centro Histórico podrían costar hasta 40 pesos, un golpe en el bolsillo para los amantes de estos snacks.

Lo anterior ante el incremento del precio en el aceite comestible, pues desde hace semanas, su precio alcanzó hasta los 58 pesos, en presentaciones de poco menos de un litro.

Por lo que ahora, los amantes de lo frito, pensarán dos veces en solicitar las gorditas bañadas en aceite o el número de quesadillas que desayunarán, ya que los comerciantes de dichos alimentos, no tardan en incrementar los precios acorde al encarecimiento de sus insumos.

“De hecho ya está muy cara, pero no hemos subido precios porque luego la gente no compra, pero ya desde hace rato que el azúcar y el aceite están más caros, aunque uno compre de la marca de la tienda sale cara”, expresó Don Heriberto González, churrero de la calle Victoria.

Mientras que, Roberto Ruiz conocido como el Roro, aseguró que el incremento en los chicharrones y papás de bolsa ya comenzó, pues los precios de los chicharrones de cuadro, rueda y viboritas fueron de los 10 pesos a un costo de entre 15 y 18 pesos, mientras que las papas blancas bañadas en limón y salsa, se elevaron de 25 pesos a 30 éstas últimas.

Sin embargo, no dudarán en elevar el precio de ser necesario, pues aunque no en todos los casos son ellos quienes las preparan, también los proveedores aumentaron los precios de dichos snacks por kilo.

Por su parte, cocineras de la misma zona, señalaron que además de la posibilidad de subir los precios a los alimentos que requieren ser bañados en aceite sobre el comal, otra opción es dejar de hacerlo.

“De hecho ya no las bañamos como antes, si acaso bañamos la orilla o con la misma pala les rociamos aceite para que se doren sobre el comal pero ya no la sumergimos por lo mismo, para ahorrar aceite. Además, ya mucha gente no pide las gordas tan bañadas en aceite y hasta te piden que sean sólo calientes sobre el comal”, agregó Victoria Luna, a cargo de una fonda en la misma zona.

Esto representa una oportunidad para el gremio de nutriólogos, pues consideran que además de eliminar las toxinas y grasas que pueden aportar los alimentos fritos al cuerpo, los saltillenses gastarían mucho menos en sus alimentos.

“Lamentamos que la inflación sea tan alta que repercuta en la alimentación y bolsillo de los saltillenses pero si todos tuviéramos en general mejores hábitos alimenticios el gasto o la inversión en los alimentos sería mucho menor.

Aunque no podemos negar que para el gremio, no estaría mal agregar en la consulta que además de provocar enfermedades crónicas, los alimentos fritos son cada vez más caros”, expresó Elizabeth Pedroza.

Estos son los alimentos que también subirán:

-Chicharrones (de ruedas, de cuadros y viboritas)

-Churros

-Donas

-Papas

-Gorditas fritas

-Quesadillas

-Hot dogs

-Hamburguesas

-Papás a la francesa

-Boneless

-Empanizados

-Pollo frito

-Aros de cebolla

-Empanadas

-Dedos que queso

-Pollo Crujiente