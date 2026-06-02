Vuelca camión de carga rumbo a Saltillo; conductor sale ileso
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El operador del tractocamión resultó con golpes y lesiones menores, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital tras la valoración médica
Un camión de carga terminó volcado la mañana de este martes cuando circulaba sobre una vialidad federal con dirección a Saltillo. Personal del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar del accidente para brindar apoyo.
Alrededor de las 09:30 horas se reportó el percance por parte de transportistas y automovilistas que transitaban desde la ciudad zacatecana de Concepción del Oro con destino a Saltillo y Nuevo León.
Tras recibir los reportes, se dio aviso al personal del Cuerpo de Bomberos de la estación Derramadero, cuyos elementos fueron movilizados al kilómetro 270 para atender la emergencia.
Al arribar al sitio, los vulcanos se entrevistaron con el operador de la unidad, quien no presentaba lesiones de gravedad. Tras ser valorado por personal prehospitalario, se determinó que únicamente sufrió golpes y lesiones menores, por lo que decidió permanecer en el lugar.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron posteriormente para hacerse cargo del siniestro y coordinar las maniobras necesarias para retirar la unidad. Asimismo, solicitaron el apoyo de grúas para trasladar el vehículo a un corralón, mientras que la empresa Transportes Líder se hará cargo de los daños ocasionados a la cinta asfáltica.