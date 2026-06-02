Vuelca camión de carga rumbo a Saltillo; conductor sale ileso

Un camión de carga terminó volcado la mañana de este martes cuando circulaba sobre una vialidad federal con dirección a Saltillo. Personal del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar del accidente para brindar apoyo.

Alrededor de las 09:30 horas se reportó el percance por parte de transportistas y automovilistas que transitaban desde la ciudad zacatecana de Concepción del Oro con destino a Saltillo y Nuevo León.