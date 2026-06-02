Vuelca camión de carga rumbo a Saltillo; conductor sale ileso

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Saltillo
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    Vuelca camión de carga rumbo a Saltillo; conductor sale ileso
    El accidente movilizó a corporaciones de emergencia y seguridad luego de que transportistas y automovilistas reportaran la volcadura de una pesada unidad que circulaba procedente de Concepción del Oro con destino a Coahuila y Nuevo León. CORTESÍA

El operador del tractocamión resultó con golpes y lesiones menores, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital tras la valoración médica

Un camión de carga terminó volcado la mañana de este martes cuando circulaba sobre una vialidad federal con dirección a Saltillo. Personal del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar del accidente para brindar apoyo.

Alrededor de las 09:30 horas se reportó el percance por parte de transportistas y automovilistas que transitaban desde la ciudad zacatecana de Concepción del Oro con destino a Saltillo y Nuevo León.

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$!Personal del Cuerpo de Bomberos de la estación Derramadero acudió al kilómetro 270 de la carretera federal para atender la volcadura de un camión de carga que se dirigía hacia Saltillo durante la mañana de este martes.
Personal del Cuerpo de Bomberos de la estación Derramadero acudió al kilómetro 270 de la carretera federal para atender la volcadura de un camión de carga que se dirigía hacia Saltillo durante la mañana de este martes. CORTESÍA

Tras recibir los reportes, se dio aviso al personal del Cuerpo de Bomberos de la estación Derramadero, cuyos elementos fueron movilizados al kilómetro 270 para atender la emergencia.

Al arribar al sitio, los vulcanos se entrevistaron con el operador de la unidad, quien no presentaba lesiones de gravedad. Tras ser valorado por personal prehospitalario, se determinó que únicamente sufrió golpes y lesiones menores, por lo que decidió permanecer en el lugar.

$!Elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo de las diligencias correspondientes y coordinaron las maniobras para retirar la unidad siniestrada y restablecer las condiciones de seguridad en la vialidad.
Elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo de las diligencias correspondientes y coordinaron las maniobras para retirar la unidad siniestrada y restablecer las condiciones de seguridad en la vialidad. CORTESÍA

Elementos de la Guardia Nacional acudieron posteriormente para hacerse cargo del siniestro y coordinar las maniobras necesarias para retirar la unidad. Asimismo, solicitaron el apoyo de grúas para trasladar el vehículo a un corralón, mientras que la empresa Transportes Líder se hará cargo de los daños ocasionados a la cinta asfáltica.

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