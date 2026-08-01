Entre discernimiento y confusión

El bebé, después del baño, se va a la cuna y el agua sucia al resumidero.

El frijol se va a la olla y la piedra al basurero.

El trigo se va al granero y la cizaña al fuego. Los peces buenos en la red se refrigeran y los pésimos se descartan.

Todo eso es discernimiento. Es sabiduría en lo cotidiano, lo doméstico, lo cercano, lo inmediato.

LO IMPRECISO, CONFUSO Y DIFUSO

La confusión es falsedad, es mentira, es engaño, es decepción, es hipocresía. Es visión que distorsiona. Ve las tinieblas como luz. Lo útil como estorbo. Lo aceptable como desechable. Lo aparente como real. Lo falsificado como auténtico. Lo falso como verdadero. Lo simple como complicado. Lo sabroso como insípido. La torpeza como sabiduría. Lo mundano como salvación y lo sagrado como ilusión.

ARTIFICIO ROBOTIZADO

El artificio que llaman inteligente o IA te da todo hecho, te suplanta, te sustituye. Y puede atacar al discernimiento y fomentar la confusión cuando presenta lo ficticio como real.

Ya la mentira comercial confundía al consumidor ingenuo al presentar como óptimo lo que es mediocre. Al prometer sin cumplir. Al engañar en peso y calidad. Y no solo al dar gato por liebre sino ofrecer lo tóxico como alimento, lo deleznable como duradero, lo caro como inmejorable.

Ahora la IA puede presentar a la persona de Trump echando maromas, bailando o haciendo el ridículo. El video de cualquiera haciendo lo peor. Puede presentar, como sucedido, cualquier evento solo imaginado. Y publicar esquemas, planos, redacciones, poemas, imágenes, proyectos, exámenes, respuestas y soluciones como propias, siendo solo robóticas.

LO HUMANO DESPLAZADO

La magnifica humanidad queda despojada de discernimiento y ahogada en confusión. El artificio se presenta con monopolio de supuesta sabiduría y lo natural aparece ninguneado, insuficiente y trasnochado.

La juventud planetaria se encuentra triturada por esa pinza de presión creciente: entre el pellizco de un discernimiento que parece obsoleto y una confusión que todo lo invade.

Lo artificial robótico, con su automatismo de erudición enciclopédica, deshumaniza la magnificencia humana, atropellando su dignidad.