Entre discernimiento y confusión

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Entre discernimiento y confusión

El frijol se va a la olla y la piedra al basurero.

El bebé, después del baño, se va a la cuna y el agua sucia al resumidero.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-brillo-de-saltillo-DE22404465

El trigo se va al granero y la cizaña al fuego. Los peces buenos en la red se refrigeran y los pésimos se descartan.

Todo eso es discernimiento. Es sabiduría en lo cotidiano, lo doméstico, lo cercano, lo inmediato.

LO IMPRECISO, CONFUSO Y DIFUSO

La confusión es falsedad, es mentira, es engaño, es decepción, es hipocresía. Es visión que distorsiona. Ve las tinieblas como luz. Lo útil como estorbo. Lo aceptable como desechable. Lo aparente como real. Lo falsificado como auténtico. Lo falso como verdadero. Lo simple como complicado. Lo sabroso como insípido. La torpeza como sabiduría. Lo mundano como salvación y lo sagrado como ilusión.

ARTIFICIO ROBOTIZADO

El artificio que llaman inteligente o IA te da todo hecho, te suplanta, te sustituye. Y puede atacar al discernimiento y fomentar la confusión cuando presenta lo ficticio como real.

Ya la mentira comercial confundía al consumidor ingenuo al presentar como óptimo lo que es mediocre. Al prometer sin cumplir. Al engañar en peso y calidad. Y no solo al dar gato por liebre sino ofrecer lo tóxico como alimento, lo deleznable como duradero, lo caro como inmejorable.

Ahora la IA puede presentar a la persona de Trump echando maromas, bailando o haciendo el ridículo. El video de cualquiera haciendo lo peor. Puede presentar, como sucedido, cualquier evento solo imaginado. Y publicar esquemas, planos, redacciones, poemas, imágenes, proyectos, exámenes, respuestas y soluciones como propias, siendo solo robóticas.

LO HUMANO DESPLAZADO

La magnifica humanidad queda despojada de discernimiento y ahogada en confusión. El artificio se presenta con monopolio de supuesta sabiduría y lo natural aparece ninguneado, insuficiente y trasnochado.

La juventud planetaria se encuentra triturada por esa pinza de presión creciente: entre el pellizco de un discernimiento que parece obsoleto y una confusión que todo lo invade.

Lo artificial robótico, con su automatismo de erudición enciclopédica, deshumaniza la magnificencia humana, atropellando su dignidad.

https://vanguardia.com.mx/opinion/gol-de-raza-brava-BD22303332

Urge una sabia y poderosa legislación mundial oportuna que, con sanciones, ponga límites y evite los abusos que ya resultan intolerables.

TÉ CON FE

-¿Cómo puedo armonizar lo contemplativo con lo activo?

-Puedes empezar por atender muy bien lo urgente y lo importante; pero sin descuidar lo esencial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ia
Opinión
Tecnología

Luferni

Luferni

El autor de Claraboya, quien ha escrito para Vanguardia desde hace más de 25 años, intenta apegarse a la definición de esa palabra para tratar de ser una luz que se filtra en los asuntos diarios de la comunidad local, nacional y del mundo. Escrita por Luferni, que no es un seudónimo sino un acróstico, esta colaboración forma ya parte del sello y estilo de este medio de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El deseo más profundo

El deseo más profundo
true

Coahuila: Entre tragedias y reacciones
true

POLITICÓN: Cinco feminicidios en un mes; hay protocolos, pero la protección no llega a tiempo en Coahuila
Los despojos han mantenido una tendencia en los últimos años, con la complicidad de notarios, acusa el Foro de Abogados.

Saltillo: se mantienen despojos inmobiliarios con apoyo de notarios, señala Foro de Abogados
Las derechohabientes mayores de 40 años deberán acudir a su unidad médica para conocer los requisitos y la fecha de atención.

IMSS Coahuila llevará mastógrafos móviles a 32 unidades médicas durante agosto
Osmar Olvera conquistó el oro en trampolín de un metro y encabezó otra jornada exitosa para los clavados mexicanos en Santo Domingo 2026.

México llega a 74 oros en Santo Domingo 2026; raquetbol y clavados lideran la jornada
Jay Clayton asumirá la coordinación de las agencias de inteligencia de EU tras ser confirmado por el Senado; antes encabezó el caso contra Rubén Rocha Moya.

Jay Clayton, fiscal del caso contra Rubén Rocha, es confirmado como director de Inteligencia de EU
La ambiciosa expansión de Chipotle, o cómo vender burritos en México sin ser mexicano

La ambiciosa expansión de Chipotle, o cómo vender burritos en México sin ser mexicano