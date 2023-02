Añadió que el sindicato a veces acude con ellos y “platica”, pero hasta el momento no ha resuelto sus inquietudes.

La delegada sindical, Alicia Contreras , declaró que al nosocomio le falta personal de aseo, de vigilancia, mantenimiento e insumos, y que si no se llega a un acuerdo con las autoridades, “tomarán otras medidas”.

Por su parte, la médica Itzel Ramírez declaró que desde hace tres años que se subcontrató el servicio de limpieza, a través de la empresa Servilim , bajó considerablemente el servicio de limpieza, pues aseguró que no cumple con lo establecido en cuanto a personal e insumos.

La química, que asegura laborar en los turnos de fines de semana, señaló que si bien las autoridades del hospital, entre ellas el director Jorge Serrano , les han recibido en sus inquietudes, no han visto voluntad para resolverlas.

“Quien debe trabajar bajo protesta somos solo los sindicalizados, no queremos arriesgar al personal eventual ni a los contratados a través del Insabi ” , señaló Ramírez para evitar represalias o amenazas, mismas que aseguró que no se han presentado, aunque aclara que si se dan “no tenemos miedo” .

Declaró que por la falta de personal les han atrasado vacaciones o les niegan permisos porque no tienen con quién cubrirlo.

Familiares de personas que están internadas en el HGS declararon que en algunas habitaciones no tienen agua caliente y la tienen que calentar con una resistencia, además de que tampoco hay agua en los baños.

Además, enfermeras pudieron mostrar que hay cajas con jeringas, mangueras y bolsas con sangre que no han sido removidas desde hace varias semanas, además de botes de basura llenos.

Una enfermera que pidió su anonimato, consideró la falta de insumos y material como el tema más urgente a resolver, pues aclaró que desde medicamentos u otro tipo de recursos “se los tenemos que pedir a los pacientes”.

Dijo que no siempre se les pueden surtir las recetas de medicamentos y a quienes no pueden pagarlos por su cuenta los mandan a algunas asociaciones de beneficencia, aunque no siempre se pueden dar abasto.

Carlos Valdez cuida a su esposa internada por una hidrocefalia y declaró que el baño del cuarto no funciona y le tienen “que estar echando agua con una tina” o bien, agregó que por el padecimiento de la mujer, sus vómitos son constantes y los tiene que hacer en un bote de basura que, al no lavarlo, ha acumulado hasta mosquitos.

María Elena Muñoz tiene dos semanas cuidando a su hijo, luego de que una golpiza le dejó una herida en la cabeza y un pie fracturado. Señaló que en varias ocasiones ha tenido que trapear el espacio donde está internado Rigoberto, de 18 años, empleado de un autolavado y quien aseguró no recuerda quién lo golpeó.