Se pronuncia Armando Guadiana contra despojos en Coahuila

“Ese dinero va a salir de los ahorros que vamos a tener una vez que ganemos el 4 de junio. Vamos a tener un gobierno austero. No va a haber nada de que la Suburban para acá, el jardinero, págame el aguador y págame todo. Eso se va a acabar. El dinero nos va a rendir porque no nos lo vamos a robar. Si me robara un peso me pueden colgar en la Plaza de Armas de Saltillo o de Torreón”, expresó Guadiana Tijerina.

Durante su participación, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que la campaña de Armando Guadiana le recuerda a la del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, que lo llevó al triunfo en el 2018.

“La pregunta es: ¿cómo le hace el presidente para construir refinería, dar becas?, porque no ha aumentado los impuestos en el país. Eso se hace de acabar con la corrupción, de tener un gobierno austero. Ese es el cambio para Coahuila”, señaló Delgado.