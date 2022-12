Se quejan madres por deficiencias en albergue del Hospital Materno Infantil de Saltillo

Al menos cinco madres de familia duermen dentro del albergue del Hospital Materno Infantil, tras semanas de acampar en la calle, sin embargo, las carencias en el lugar continúan.

Lesly Andrade, mamá de un pequeño de dos meses, no puede entrar a ver a su bebé porque no cuenta con zapatos cerrados, ya que solo calza “chanclas”, lo cual le impide ingresar al área donde se encuentra su bebé.

La mujer, dice, no ha comido nada desde su salida de Sabinas, ni tiene artículos de higiene para mantenerse limpia, aunque el albergue tampoco ha habilitado la regadera.

“Me vine a la carrera porque mi hijito nació con muy poco peso, como desnutrido, le metieron un catéter pero pues no lo he podido ver desde que entró porque ando en chanclas.

“Yo quisiera que me prestaran unos zapatos quirúrgicos de perdido, pero no me dicen nada y pues me vine de allá nada más con las cosas del bebé; también si alguien tiene unos zapatos que no use y me los pueda prestar”, comentó la joven madre.

Más madres de familia, como María Guadalupe Montoya González, también foráneas, si acaso, tienen un alimento al día ante la falta de recursos, quienes además de vivir la angustia por cubrir los costos de estudios y consultas para sus hijos con diagnósticos de salud complicados, pasan hambre.

Las entrevistadas piden ayuda de los saltillenses para recibir alimentos, ropa y cobijas para continuar en espera de las operaciones, tratamientos y recuperación de sus pequeños internados; la mayoría de ellas están recién “aliviadas”.

Cabe señalar que el albergue no está habilitado al 100 por ciento, pues de acuerdo con sus huéspedes, la regadera aún no funciona y la cocineta continúa en construcción, lo cual les impide bañarse y preparar alimentos.