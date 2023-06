Se secan presas y estanques de abrevadero en ejidos de Saltillo

Confían en que a la Región Sureste lleguen “colas” que arrojen buenas lluvias, pero no hay seguridad en ello. En años pasados, los ejidos recibían el apoyo de las pipas del Plan Acuario, pero la Comisión Nacional del Agua canceló el programa en el actual Gobierno Federal.

El Ejército Mexicano también apoyaba con reparto de agua y de igual manera la Federación eliminó el programa desde hace años.

“Ambos programas eran para traer agua para consumo humano, llenaban los aljibes y suspendieron el recorrido de las pipas supuestamente por el mal estado de los caminos, en vez de arreglarlos. Había un programa de Empleo Temporal Federal y los mismos campesinos realizaban las labores de mantenimiento de los caminos, pero ya tampoco existe”.

Añadió que en algunos ejidos empiezan a fallar los papalotes para extraer agua y en varias plantas potabilizadoras no funcionan los equipos, así que las familias consumen el agua “gruesa”, es decir con una gran cantidad de salitre, lo que provocará males gastrointestinales, principalmente entre niños y adultos mayores.

Semanas atrás, los ejidos El Mezquite, Punta de Santa Elena, Tanque Escondido y El Jazminal tenían posibilidad de vender agua embotellada a otras comunidades pero ya no pueden purificarla. Solicitan que el Municipio y el Estado envíen técnicos a reparar los equipos.

“La espera que tenemos es que lleguen colas de huracanes en los próximos dos meses por el Golfo de México, pero no hay seguridad de eso, la mayor parte de los pronósticos fallan para el campo y cuando llueve no cae parejo. Ya nos preocupa que se estén agotando todos los estanques y las presas, luego los animales ya no van a tener agua para tomar y puede haber mortandad”.

Guadalupe Victoria y Potrero de San Pedro tienen líneas de conducción de agua muy antiguas y reportan una gran cantidad de fugas, por lo que los familias piden que las autoridades municipales y estatales reemplacen las tuberías.