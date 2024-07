‘Se vale tener miedo, pero no ser cobardes’, dice diputado federal por Coahuila a gobernadores

Preocupa que los políticos no hablen de seguridad, se vale tener miedo, pero no ser cobarde, afirmó el diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, al cuestionar el trabajo en esta materia realizado por gobernadores de entidades como Guerrero, Michoacán, Hidalgo y Baja California, en donde se han registrado actos de violencia con homicidios que luego no aparecen en los registros que presenta la Secretaría de Seguridad.

Durante la transmisión del programa “Con peras, manzanas y naranjas” el líder congresista refirió el asesinato de 11 personas en Acapulco, 6 de ellas descuartizadas, el doloroso homicidio de la cajera asesinada en Uruapan durante un asalto a una farmacia, por el que sugirió a los diputados locales llamar a comparecer al Gobernador para que dé explicaciones.

También recordó el ataque armado en un bar de Ixmiquilpan, Hidalgo, en el que murieron tres personas, por lo que insistió en la necesidad de hablar de la inseguridad que se vive en el País.

El legislador priista adelantó que presentará un punto de acuerdo para que la Secretaría de Seguridad explique el crimen de Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de las Industrias de la Pesca y Acuícola (Canainpesca) en Baja California, luego de que denunció cobro de piso a este sector en la entidad. Preguntó sobre lo que hace la Gobernadora del Estado y reclamó que se normalice la violencia y se tolere porque supuestamente hay más ingresos.

Al referirse al nombrado Secretario de Seguridad para el mandato de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, le dio un voto de confianza por señalar que no habrá paz si no hay coordinación con los gobernadores, lo que consideró un cambio diametral de política en la materia, aunque aseguró que lo mandarán a la guerra sin fuerza policial, ya que está podrá estar en el Ejército si se aprueba esa reforma.

En su oportunidad el abogado Miguel Ángel Sulub aseveró que esta ola de violencia muestra cuál es el mecanismo que usa la delincuencia para ocultar los asesinatos. Algunos estudios, dijo, advierten que la delincuencia ya no utiliza armas de alto calibre, sino armas blancas y prefieren desaparecer los cuerpos para que no formen parte de las estadísticas de homicidios.

Señaló en el caso de Minerva Pérez, ella denunciaba el cobro de un dólar por cada kilo de almeja y de 3 mil a 5 mil dólares por cada camión que transportara al mes.

A su vez, el economista Mario Di Costanzo recordó que al encargado de seguridad de Acapulco le ofrecieron trabajo para la administración de Claudia Sheinbaum, cuando no ha podido contener el crimen en ese municipio ni dar buenos resultados. Mencionó que sería importante que Omar García Harfuch logre la coordinación propuesta y no una pelea, siendo su gran activo el tener a su cargo el Centro Nacional de Inteligencia, el cual tiene el presupuesto más alto de América Latina.

Destacó que en Baja California el crimen organizado tiene activa participación en el cobro de piso en la pesca, controla la pesca ilegal y se dice cambian producto con los chinos por ingredientes para producir fentanilo.