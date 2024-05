Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists.

Cada tres meses, el ICAI revisa que estos campos cuenten con documentos, pero no verifica que los datos tengan relación con el campo que se llena. La consejera del ICAI, Dulce María Fuentes, indica que no cuentan con el personal, ni recursos tecnológicos para verificar los datos que suben las dependencias.

La falta de información no es la única consecuencia que enfrentan los ciudadanos que se sumergen en la búsqueda. En los casos documentados para este reportaje se muestra que, ante la opacidad, prevalece la impunidad.

Tan solo el CCI Laguna, ha promovido más de 130 denuncias contra las fallas encontradas; sin embargo, en este reportaje se documenta que a pesar de que la opacidad puede ser señalada y comprobada, no existen sanciones.

Expertos en temas de corrupción y vigilancia de los recursos, como Marco Zamarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones de La Laguna (CCI Laguna), han detectado ambigüedades en la forma de evaluación, señalando que las altas calificaciones no son sinónimo de “transparencia”.

Uno de los casos es el de la Secretaría de Educación Pública quien al tercer trimestre del 2023 fue evaluada con una calificación de 95.98, a pesar de que en el apartado de viáticos, aunque sí había archivos disponibles, no había detalles sobre las erogaciones que generaron las salidas del extitular Francisco Saracho Navarro, a lo largo de su administración al frente de la institución.

Al azar se eligieron algunas de las instituciones que reciben recursos públicos, llamadas “sujetos obligados”, con las mejores calificaciones al tercer trimestre del 2023 , y que no necesariamente han sido denunciados por la ciudadanía a través de los mecanismos disponibles del ICAI.

Ante la falta de respuesta de las solicitudes, Jairo de la Cruz interpuso recursos de revisión, que la Fiscalía dejó de responder. El consejo del ICAI emitió un dictamen de incumplimiento que no tuvo más repercusión que la exhibición en la sesión y consignarla en los documentos del Instituto. Los activistas no lograron obtener la información.

“Durante la elaboración del informe nos dimos cuenta que la Fiscalía no tenía esa información, a pesar de ser una información pública de oficio, o sea, que debería estar publicada sin mediar una solicitud de transparencia”, explica.

Aunque lograron detectar estas denuncias, no pudieron conocer información pública referente al curso legal que tomaron los casos, es decir, saber si fueron judicializadas o si contaban con sentencia, tal como se prevé en el artículo 30 bis de la Ley de Acceso a la Información.

Jairo contó que la PRONNIF les indicó que se trataba de información reservada y evadió dar los datos, aún cuando el colectivo les indicó que sólo pedían datos estadísticos y no particularidades del caso, como nombres o testimonios.

El primer problema al que se enfrentó fue que la información contenida en las páginas de estos entes no era suficiente, aún cuando la Fiscalía tenía 100 y 97 en la evaluación de cumplimento realizada por el ICAI.

“Hubo varias llamadas de atención para que parara las solicitudes y debo indicar que sí paré de hacer las peticiones. Al continuar se me despide de manera repentina”.

Sin embargo, esta falta de transparencia no concuerda con las calificaciones obtenidas por el Congreso de Coahuila en las evaluaciones del ICAI. En 2021, 2022 y 2023 cuenta con calificaciones de excelencia, 100.

“Volvimos a usar nuestro derecho a la información para preguntar por qué no habían votado, lo cual no respondieron”, recuerda.

Jairo relata que para el 2023, los casos de abusos en albergues llegaron al pleno del Congreso Local, a través de un exhorto presentado en septiembre de ese año por la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Claudia Elvira Rodriguez, mientras que otros no votaron, como es el caso del entonces líder del Congreso Local, Eduardo Olmos.

Al ser cuestionada sobre la calidad de la información, la consejera presidenta del ICAI, Dulce María Fuentes Mancillas, dijo que uno de los objetivos es avanzar en la verificación de los datos, para revisar no sólo que se haya cumplido con la entrega, sino que ésta sea de calidad. “Que sea útil para la ciudadanía” dijo.

Uno de los ejemplos que dimensionan la problemática es el de Aguas de Saltillo, donde un ciudadano expuso que la paramunicipal no reportó, además de los egresos, información en los ingresos que recibe el organismo operador del agua, que está asociado comercialmente con empresarios españoles, incluyendo los de años anteriores.

Cada vez que un ciudadano hace búsqueda de lo que se conoce como “Información Pública de Oficio” y no la encuentra en los portales donde cada institución debe transparentarla, puede interponer una denuncia de la que el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información se hace cargo.

“Ya que a la fecha no ha sido publicada en el sitio y se encuentra sin datos respecto a (Número que identifique al contrato, Monto total del contrato con impuestos incluidos expresado en pesos mexicanos,Objeto del contrato, Hipervínculo al documento) y otorgue las versiones públicas correspondientes de cada contrato correspondiente al periodo 2020, 2021, 2022.”, expresa la denuncia.

En otro de los casos de 2023, un ciudadano denunció al ICAI que el Poder Judicial de Coahuila tenía ocultos los procesos de adquisiciones en la Plataforma Nacional de Transparencia y este es uno de los sujetos obligados que durante tres trimestres del mismo año en que se giró la denuncia, obtuvo calificación de 100 por ser cumplidos en sus portales, aunque no en la Plataforma.

Sin embargo, a pesar de las denuncias que han interpuesto, el CCI dice que no pasa nada.

Esto se observa a través de una solicitud de información dirigida al órgano , donde se cuestionó cuántos de los recursos de revisión que recibían tenían como origen una solicitud sobre información pública de oficio, pero el órgano, solo respondió los motivos que llevaron a la persona a promover un recurso; es decir, solo saben si el ciudadano se inconformó porque la información que les respondieron era de carácter reservada, porque demoró o porque la institución simplemente no contestó, pero no los motivos que llevaron a una persona a tener que preguntar.

Sin embargo, el hecho de que la sociedad tenga que acceder a información pública de oficio a través de una solicitud de información, no es algo que esté bajo la lupa del ICAI.

“Si no encontramos la información, realizamos una solicitud que tiene un periodo de respuesta de 3 a 4 semanas y en caso de que no nos contesten, se pone la queja, pero se puede tardar incluso más del mes, entonces, ¿qué hacemos? Que mejor volvemos a meter otra solicitud y a la par, la queja, claro”, agrega Karla.

Pero con las solicitudes de información no se solventa el problema, pues Karla dice que incluso ahí pueden enfrentarse a otra lucha que más allá de la demora, es la información incompleta o nula, contra la que ya han aprendido a hacer frente interponiendo un recurso, pero también, volviéndola a solicitar, pues alguna de las dos herramientas debe ser solventada en menor tiempo.

“Hasta la fecha no hemos hecho ningún informe de lo que hemos encontrado en los portales de transparencia, pero siempre tenemos que llegar a este paso de solicitar información a las áreas de transparencia de los municipios”, reitera Marco Zamarripa.

“Aquí el problema es que esta información no se encuentra disponible, por lo cual, casi el 80% del ejercicio lo tenemos que hacer a través de solicitudes de transparencia, datos básicos que provienen de las Comisiones, incluso, los teléfonos para contactar a los ediles, correos electrónicos”, detalla.

Por otro lado, Karla Barrios dice que en al menos el 80 por ciento de los análisis que realizan, tanto para este programa, como para los otros que hace el CCI Laguna en términos de transparencia, corrupción y participación ciudadana, tienen que realizar sí o sí, solicitudes de información, para poder dimensionar una problemática, pues los apartados de información pública de oficio, o no dan para eso, o no tienen los estándares que se requiere, como es la información comparada.

“Imagínate para nosotros tener que estar revisando cada contrato para ver si fue cargado de una forma adecuada. Eso creo que le corresponde en todo caso al instituto, que debe asegurar que la información que se suba sea la correcta. Más bien, estas evaluaciones creo que corresponden al cumplimiento de requisitos y no tanto en la calidad de la información que se está solventando”, sostiene Zamarripa.

“Cuando hacemos este análisis a través de la plataforma de Karewa, en donde suma los contratos que se celebran por cualquiera de las modalidades, pues luego salimos a decir que el 80 por ciento de los contratos en el municipio de Torreón fueron por adjudicación directa y luego viene la respuesta del municipio donde dice, ‘oye, no, no es cierto’. Y nosotros decimos: ‘pues aquí en la plataforma están cargados como adjudicación directa’”, precisa.

“Entonces, si se basan en eso, en que exista algo capturado en ese link, pues claro que se puede decir que todos cumplen. El problema es que cuando tú ya empiezas a abrir liga por liga, puede que ahí es donde se detecte que no está la información que debería contener ese apartado”, declaró, y comentó que Matamoros tuvo una calificación de 94.4 y Torreón de 100”, indica.

En ese sentido, Karla Barrios dice que la evaluación del ICAI no ha cumplido necesariamente con sus objetivos, pues se ha identificado que además de que la información que se da por cumplimentada no es evaluada en el fondo, sino en la forma, como es el hecho de solo actualizar un documento, y además de ello, los sujetos obligados han desarrollado artilugios para volver a ser opacos después de ser evaluados y palomeados.

“Evaluamos a los municipios de Torreón , Gómez, Lerdo y Matamoros . Hay unos aspectos en los que todo debería basarse en Información Pública. (...) cuando tú te vas a los portales de los municipios a querer jalar esta información te das cuenta que hay ligas rotas, que son carpetas vacías, que hay información que está a medias o simplemente no se encuentra ese apartado”, explica Karla Barrios.

“El instituto debe asegurar que la información que se suba sea la correcta. Estas calificaciones creo que corresponden al cumplimiento de requisitos y no tanto en la calidad de la información que se está solventando (...). Una cosa es cumplir con la obligación de subir la información y otra cosa es que la información que se suba cumpla con la demanda de transparentar... “, agrega Zamarripa.

“Una vez que realizamos las denuncias, se solventa la información, pero no al 100 por ciento. Es decir, en el caso de las obras públicas, la Ley menciona que deben de tener estudios de impacto. Esa fue una de las cosas que nosotros solicitamos que estaban omitiendo los municipios. Entonces, ¿qué pasa? Que al final sí se cargan, pero se carga el mismo documento para 136 contratos, ¿qué pasó? Pues que ellos nada más subieron y el ICAI vio (que) capturó algo. Entonces ya está el problema, pero no revisaron que esos 136 eran el mismo de una única obra”, dice Karla.

Algunos de los casos son los del propio ex comisionado presidente, Jesús Flores Mier, quien hoy es el titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Posibles Hechos de Corrupción, así como la ex titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Teresa Guajardo, quien también fue comisionada, al igual que está en tal caso la ex consejera del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León, quien fue una de las proyectistas de la institución.