Señalan a policías municipales de saquear vivienda en Castaños; dijeron que recuperaron ‘mercancía robada’

Tres elementos de la policía municipal de Castaños fueron denunciados públicamente por una mujer que asegura haber sido víctima de robo de los uniformados, quienes ingresaron a su vivienda para saquear gran cantidad de artículos.

Martha narró en entrevista que fue el jueves y viernes de la semana anterior cuando estos tres policías ingresaron a la vivienda de sus hijas en la calle José Isabel de las Fuentes, en la colonia Libertad, y aprovechando que no había personas en el domicilio se llevaron ropa, calzado, mesas, una montura, tanques de gas, entre otros artículos.

“Nosotros no nos encontrábamos; el argumento que dicen es que entraron a llevarse las cosas porque según agarraron a un muchacho que les dijo que robaba las cosas y dijo que iba a almacenarlas en unas tapias; el muchacho según los llevó a la casa de mis hijas y señaló las cosas”.

“Eran policías despóticos de la municipal, entraron jueves y viernes, los vecinos nos avisaron, tuvimos miedo de ir a reportarlos a la policía porque entraron cuando nosotros no estábamos, porque no hay luz en la casa”.

Dijo que con base en las declaraciones de sus vecinos, fueron los dos policías hombres quienes se bajaron y se llevaron sus pertenencias; la mujer policía se quedó al interior de la unidad de Seguridad Pública.

“Yo no tengo marido, a mis hijas las saqué adelante con puro trabajo, ahora ya no sé ni dónde arrancar; yo venía a buscar a la Marina”, dijo desconfiar de las autoridades municipales, toda vez que acudió con el alcalde Juan Antonio Garza para interponer la queja y no obtuvo un buen resultado. Es por ello que acudió a un filtro policiaco instalado a la entrada del municipio de Castaños y en el cual trató de contactar a elementos de la Secretaría de Marina para que investiguen a los policías.