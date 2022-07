Separan a juez de control que vinculó a proceso a Yessica por Ley Olimpia; “pero nada cambia”, dice abogada

Luego de que un juez de control vinculó a proceso a Yessica “N” bajo los parámetros de la Ley Olimpia en Saltillo, la defensora legal de la víctima del caso dio a conocer que en la demanda de divorcio que se lleva a la par, un juez familiar se separó del cargo por no obedecer a los parámetros de dicha Ley.

Fue durante el mes de enero, que de acuerdo con Brenda de la Peña, se hizo una solicitud al juez tercero de lo familiar quien lleva el caso del divorcio, de que no admitiera una serie de pruebas con las que Yessica “N”, intentaba quedarse con la patria potestad de tres hijas menores.

En estas pruebas, la mujer mostró ante el juez una serie de fotografías íntimas de la víctima, Diego, que fueron aprobadas por el mismo juez para admitir señales de “mala reputación” por las cuales las menores no debían permanecer bajo la potestad del hombre.

TE PUEDE INTERESAR | Saltillo: Vinculan a proceso a mujer por difundir contenido íntimo de esposo; juez aplica Ley Olimpia

La queja contra el juez fue expuesta ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Coahuila en marzo de este año, quien de acuerdo con la defensora de la víctima, Brenda de la Peña, se pronunció a la brevedad.

Sobre ello, Brenda de la Peña dice que el juez no únicamente fue contrario a derecho en admitir las fotografías como prueba, sino que además, podría tener responsabilidades penales al haber causado un daño a Diego.

“Nosotros insistimos en que sí tiene una responsabilidad penal por haber admitido esas fotografías y admitirlo como testimonial. Esto a pesar de que en la audiencia le dijimos que era contrario a derecho. Creemos que esto lo hicieron para presionar a Diego para que aceptara el divorcio como lo estaban proponiendo que era que Yessica se quedara con todo”, mencionó.

Por este caso, un juez de control en la vía penal ya vinculó a proceso a Yessica por difundir y sustraer material íntimo de su esposo Diego sin su consentimiento y generar amenazas alrededor del mismo contenido.

Fue el pasado 31 de mayo cuando fue el último día laboral del juez tercero, siendo sustituido en el caso por la juez Claudia Avilés, sin embargo, la defensora dice que aún con eso hasta hoy las cosas no han cambiado en el caso.

“No ha cambiado absolutamente nada. Le dijimos hace como tres semanas y media le mencionamos que Yessica se rehusaba a la convivencia con las menores y amenazó que si no quitábamos la denuncia no le dejaría a Diego ver a sus hijas. Solicitudes de manera urgente y hasta hoy la juez no ha contestado, ya hasta Yessica presentó de nuevo a las niñas con Diego”, mencionó.

Por estos motivos, es que Brenda de la Peña anunció que presentarán una nueva queja contra la juez, donde se suma el hecho de la demora en los pronunciamientos.