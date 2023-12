‘Si el 21 no hay asamblea en AHMSA hasta ahí llega todo’: líder del Sindicato Democrático

MONCLOVA, COAHUILA.- Los líderes y obreros que integran el Sindicato Democrático Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos ansían que se realice la Asamblea General de Accionistas de Altos Hornos de México, para que llegue una solución al conflicto de la empresa.

Aunque el Juzgado Primero de Distrito negó, en fallo de amparo, la autorización para la realización de esta reunión anunciada para el 21 de diciembre en Monclova, esta sería la única forma de que avance la reactivación de la acerera, afirmó Ismael Leija Escalante.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Lo más importante al escribir es tener toda la información; lo demás es pan comido’: recordando a Felipe Rodríguez

“Estamos en ‘stand by’. Depende de la asamblea de este 21 de diciembre. Hasta donde yo entiendo, se está luchando para que se lleve a cabo esa asamblea. De ahí dependen muchas cosas, no solo para los trabajadores sino también para la región centro de Coahuila”, declaró.

Se preguntó por qué el Juzgado Primero de Distrito ha rechazado la celebración de la Asamblea, cuando el propio proceso de Concurso Mercantil por el que atraviesa la empresa tiene como objetivo evitar que esta vaya a la quiebra y cierre, generando un considerable número de desempleados.

“Si el 21 no hay nada, hasta ahí llega todo. Ya no le veo yo camino, la verdad. La empresa se está deteriorando más, los equipos parados no sirven para nada y la situación de las familias de los trabajadores ya no se tolera”, reiteró el líder sindical.

En esta Asamblea de Accionistas se nombrarían a los nuevos accionistas que integrarán el Consejo Administrativo de Altos Hornos de México. Además, se aprobarán los pagos negociados con dependencias como la Secretaría de Hacienda, la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras.

Asimismo, se anunciarán las inversiones que se harán en la empresa para lograr la reactivación de la producción de acero.

“El presidente de la república puso la mesa servida. CFE y Pemex ya dieron prórroga para el pago pendiente. Hasta donde sé, la Unidad de Inteligencia Financiera está apoyando. Los inversionistas están puestos. Ahí está ya la gente de Altos Hornos de México para que se cambie el consejo de administración. Por eso les digo que venga el juez. Estar tomando decisiones detrás de un escritorio es muy sencillo”, criticó Leija Escalante.