TORREÓN, COAH.- Luego de un par de explosiones se produjo un incendio en el ejido Rancho Ana minutos antes de las 11:00 horas de ayer miércoles, el cual dejó como saldo un trabajador calcinado y cuantiosas pérdidas materiales dentro de una empresa de transporte y en otra de telas.

El director de Protección Civil del Municipio, Jorge Luis Juárez, informó que las llamas alcanzaron a dos de las cinco bodegas de la empresa de telas, por lo que se trabajó en el control de la situación, para evitar se propague a otras tres almacenes.

Hasta el momento se tiene conocimiento de la localizaron del cuerpo de un trabajador que se había reportado como desaparecido; se trata de quien en vida respondía al nombre de Alejandro Arriaga, de 56 años de edad y que colaboraba en Autotransportes Ugarte.

En cuanto a más víctimas, la cruz roja solo ha atendido a varias personas con crisis nerviosa y heridas leves.

A la llegada de los bomberos de Torreón, Gómez Palacio, Lerdo y Francisco I. Madero y San Pedro, se reportaba a un desaparecido.

“Por ahí tenemos a una persona que no encuentran, pero no podemos confirmar todavía si está o no, pues las labores siguen en acción, ya tendiendo la oportunidad revisaremos el área para ver lo de esta persona”, dijo el director de protección civil del Municipio, Jorge Luis Juárez.

Sobre si hay posibles lesionados o intoxicados, dijo que no hay registro, hasta el momento.

En ambas empresas, al momento trabaja personal del cuerpo de Bomberos y Protección Civil, mientras que el área es protegida por elementos del ejército y de la Guardia Nacional quienes también colaboran en el control del fuego.