Cierran restaurante de comida china en Torreón por falta de higiene y riesgo para la salud

Informaron que el local no contaba con licencia de funcionamiento y hallaron alimentos en el piso listos para su venta

TORREÓN, COAH.- Personal de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal procedió a clausurar un restaurante de comida china ubicado en la avenida Pavorreal del fraccionamiento Ex Hacienda Los Ángeles, en donde se encontraron alimentos no aptos para el consumo humano, además de que se detectó que no cumplía con las medidas de higiene necesarias.

El titular de la dependencia, Raúl Gerardo Rodríguez García, informó que el local no contaba con licencia de funcionamiento y al momento de realizar la inspección en el área de cocina hallaron alimentos en el piso listos para la venta.

Se comprobó que el comercio incumplía con las normas de estructura para garantizar la higiene, ya que había charolas de pollo agridulce, de arroz y de verduras a nivel de piso, junto a las rejillas metálicas del drenaje por donde se vierte el agua residual, lugar donde también se observaron tinas, trapeadores, escobas y recogedores de basura, junto a la comida.

“Al interior se detectaron malas prácticas de higiene en el manejo de los alimentos, las cuales pueden llegar a poner en riesgo la salud de los consumidores, por lo que se ordenó el cierre inmediato del local y se exhortó a los propietarios a solventar las irregularidades”, expresó el funcionario.

Señaló que este tipo de inspecciones se realizan continuamente con el objetivo de que los comensales reciban un servicio de calidad y con las medidas de higiene apropiadas.