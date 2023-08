Tras proceso electoral, políticos de Coahuila siguen gastando para posicionarse en redes

Pese a que quedó atrás el proceso electoral en Coahuila, figuras políticas de la entidad siguen destinando recursos a posicionar su imagen en redes sociales. En el último mes, la plataforma Meta de Facebook ha reportado un gasto de hasta un millón 203 mil pesos.

Quienes más han gastado en adquirir popularidad en redes sociales son el partido Movimiento Ciudadano, el ex candidato del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja, y una página denominada “Resistencia Obradorista-Lucha y Patria”.

Durante el último mes, Facebook ha recibido aportes por un millón 203 mil pesos provenientes de las 10 páginas que más han solicitado publicidad para ampliar su rango de vistas y probablemente, de seguidores.

Tan solo el último mes, el partido Movimiento Ciudadano nacional, invirtió un monto de 91 mil pesos en una serie de publicaciones donde mayormente lo que se ha expuesto son mensajes sobre su rumbo político para el 2024.

Después, la segunda página que más ha invertido para difundir mensajes políticos en Coahuila, es “Resistencia Obradorista-Lucha y Patria”, donde las principales figuras que aparecen en las publicaciones son Luis Fernando Salazar, en Torreón; y Claudia Sheinbaum durante las giras que ha realizado previo a su posible campaña presidencial. Esta página ha invertido 61 mil pesos en un mes.

Además, en tercer lugar está el ex candidato a la gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, quien ha invertido más de 31 mil pesos para publicitar su imagen, en publicaciones en las que se promueve tanto su opinión como su cargo de dirigente nacional del PT en Coahuila.

En cuarto lugar está una página llamada El Diario, que ha invertido 30 mil pesos en un mes, y que también se dedica a publicitar la imagen de Luis Fernando Salazar principalmente, así como de las principales problemáticas de Coahuila.

Esta plataforma que transparenta los recursos inyectados por figuras políticas y sociales, también informó que durante el último mes, otras páginas han invertido en publicidad, como lo son The Street Journal, The Times México con 26 y 25 mil pesos. Estas páginas no son de medios internacionales, sino que se han dedicado a promover la figura de figuras como Marcelo Ebrard Casaubón.

Después, entre el sexto y el décimo lugar están otras páginas que han invertido entre 22 mil y 25 mil pesos llamadas “Noticias del Mundo”, con contenido de los aspirantes a la Presidencia de la República; Región 4T, cuyos mensajes son en favor de Claudia Sheinbaum, y la página “Conoce Más”, donde también se difunde contenido diverso de política, además de que por último lugar, está el alcalde de Torreón, Román Cepeda, quien ha invertido 22 mil pesos en publicitar su imagen en Facebook.