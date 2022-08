De acuerdo con una encuesta realizada por VANGUARDIA, los saltillenses están dejando a Uber hundirse, aseguran que ya no les gusta el servicio que se ofrece por las tarifas y sus socios.

“Uber ya no tiene razón de existir, está muy caro. Se tardan un montón porque no hay carros y el servicio ya no es como antes”, declaró Ana María, usuaria de esta forma de transporte.

Durante un sondeo que se hizo con 74 usuarios, los saltillenses dijeron que el principal problema de la aplicación pionera en este servicio es que tienen pocas unidades, a esto se suman los largos tiempos de espera, atención al cliente cuestionable y falta de alcance en colonias alejadas.

A principios de julio, Uber utilizó Saltillo para el piloto de su Modalidad Acuerdos. Sin embargo, la estrategia no logró resucitar el servicio.

“Lo usé una vez, propuse mi tarifa y su propuesta era igual de cara que un precio regular”, declaró Pedro, quien insiste que los precios en Uber son muy altos y que la nueva función no ayudó. Expuso que los socios siguen proponiendo tarifas altas y que el servicio es igual que en sus rivales.

