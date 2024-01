Una gran crisis en la educación, no solo en Coahuila, sino a nivel nacional: UNPF

Los alumnos de primaria y secundaria han manifestado graves problemas de comprensión lectora y de bajas capacidades de razonamiento lógico, así como dificultades para profundizar mediante la investigación, la lectura y la búsqueda de información.

Esto fue manifestado en una conferencia realizada por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), en donde participaron los titulares y representantes en cada estado, incluyendo al coordinador de la organización en Coahuila, Francisco Javier Mancillas.

En la reunión celebrada a través de la vía virtual, moderada por Israel Sánchez Martínez, presidente nacional de la UNPF, se expuso la preocupación que se tiene entre el colectivo de padres y madres de familia frente al “declive educativo”.

Y es que consideran que hacen falta materiales educativos, libros de texto, capacitación para docentes, programas educativos y una serie de faltantes que están empujando a que la educación en México sea “pobre y nula”.

Luz María, madre de familia, manifestó que los niños y adolescentes no están aprendiendo ni desarrollando habilidades cognitivas y reconoció que “hay una indiferencia por parte de las autoridades educativas”.

“Es muy importante una educación de calidad, pero estamos un poco frustrados de ver cómo la educación no les provee las herramientas para tener acceso a educar o a aprender, nosotros vemos cómo a los maestros los mandan a la guerra sin fusil, no les proveen de materiales, de programas para educar, se ve que no están capacitados y los resultados se ven en nuestros hijos, hay un analfabetismo, los niños pueden leer, pero no comprenden absolutamente nada”, manifestó Luz María, una madre de familia.

Aunque todavía no se ha resuelto la entrega de los nuevos Libros de Texto Gratuitos (LTG) que se elaboraron tras la reforma que declara la Nueva Escuela Mexicana (NEM), en Coahuila se espera que no se entreguen, dijo el coordinador Francisco Javier Mancillas:

“Ha sido un camino tortuoso, como padres de familia nos hemos puesto alerta en ponerle un valor a la educación a nuestros hijos y ahora sabemos bien que desde la familia también lo tenemos que atender, en Coahuila todavía tenemos la esperanza de que no se distribuyan los libros de texto, pero todavía hay que esperar a lo que se dictamine”, comentó.

En tanto se dé un veredicto final, se sigue trabajando con los libros de Coahuila Educa, que no cuentan con un método para otorgar calificaciones determinado, por lo que existe una confusión en la comunidad docente, según ha publicado VANGUARDIA.

También se ha cuestionado a la Secretaría de Educación del estado (Sedu) al respecto del tema, mencionando que no se tiene ninguna queja al respecto de los señalamientos que se han recibido en los medios de comunicación.