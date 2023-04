$!Va por gestionar recursos para construcción de centros de salud

“Desde que soy diputada he estado presente en las colonias de mi distrito y durante estos casi tres años lo que la gente ha valorado mucho es la seguridad y la gente dice ‘claro que vamos a votar por Manolo, claro que les vamos a dar a ustedes el voto para diputadas y diputados, porque queremos que siga habiendo seguridad’. Entonces la gente quiere que prevalezca la seguridad en Saltillo y en todo Coahuila”.

“Por otro lado, el 90 por ciento de mis gestiones es en el tema de de salud, nos hemos encontrado que la gente está batallando mucho: van al Seguro Social y no hay medicamento, no hay equipamiento, no hay médicos, el Gobierno Federal no está respondiendo, entonces desde el Congreso queremos dar las herramientas jurídicas y el presupuesto para abrir los centros de salud que nuestro candidato propone para las colonias”.

Estos centros de salud brindarán atención integral, contarán con médicos generales, especialistas, nutriólogos, medicamento, ofrecerán exámenes clínicos y también habrá psicólogos para la salud mental, para favorecer el bienestar emocional. Con la Tarjeta de la Salud se beneficiarán los adultos mayores, las personas con discapacidad y en vulnerabilidad para que accedan a estos servicios de manera gratuita.

PROGRAMAS PARA MUJERES

Para las mujeres, la candidata propone impulsar programas para que accedan a créditos y se autoempleen, se empoderen y generen ingresos para mejorar la economía de la mujer, además de ofrecerles cursos de capacitación y emprendimiento con el programa “Mujeres en Acción”.

“En los recorridos por las colonias, muchas mujeres nos dicen ‘apóyeme, porque quiero empezar un negocio pero no tengo cómo, con qué lo hago’, pues a través de estos programas impulsaremos el desarrollo de las mujeres y también habrá estancias infantiles y refugios para las mujeres y apoyar a las señoras adultas mayores que cuidan de hijos o nietos”.

También, respaldará la iniciativa para crear la Policía Violeta en cada municipio para proteger a este sector de la población con un cuerpo especializado para ello.

“En el tema de desarrollo económico, sabemos que Coahuila y nuestra Región Sureste tienen mucho potencial para atraer inversión extranjera, así que seguiremos impulsando la inversión garantizando el Estado de Derecho desde el quehacer legislativo, que haya estabilidad laboral. Si hay seguridad, tendremos más inversión extranjera, con ello hay empleo y calidad de vida”.

“Es importante que la Alianza Ciudadana por la Seguridad entre el PRI, PAN y PRD seamos mayoría en el Congreso del Estado, porque de esta manera aprobaremos el presupuesto para que Manolo Jiménez pueda desarrollar sus propuestas, su plan de gobierno, en seguridad, educación, desarrollo económico y obra pública, por ejemplo”, concluyó.