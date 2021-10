VANGUARDIA celebra sus primeros 46 años, como uno de los medios más reconocidos de Saltillo y del mundo

Han transcurrido 46 años desde que VANGUARDIA colocó su primera edición impresa en las calles de Saltillo y desde entonces, con la llegada de las redes sociales y las transiciones que se han tenido que hacer a la virtualidad, esta casa editorial se ha transformado de forma radical hasta este día.

Armando Castilla Galindo relató que fue el impulso de su padre, don Armando Castilla Sánchez, el que lo llevó a estar al frente de la empresa que, en sus palabras, se ha convertido en un medio de comunicación, de los más reconocidos en la entidad y a nivel nacional e internacional.

“El nombre nos exige tratar de entender las tendencias, trepar olas, aunque sean peligrosas [...] el nombre es muy fuerte y te lo exige de manera natural, estar a la vanguardia, es el ADN de la empresa, de la familia y forma parte de la propuesta que queremos entregar a nuestros lectores”, dijo Armando Castilla.

“Este mundo es muy diferente al que era cuando nació VANGUARDIA, que es un medio que realiza un esfuerzo permanente por adaptarse a las nuevas formas de informar, ya no solamente a través del papel, si no, también por la red del internet y de las nuevas plataformas digitales a través de las que compartimos información no solo a nivel local si no, internacional”, reflexionó Carlos Arredondo.