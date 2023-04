Ve OCV fundamental seguridad para atraer turismo a Coahuila

La Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) en Saltillo señaló las condiciones de seguridad en Coahuila hacen atractivo al estado para la llegada de visitantes en temporadas vacacionales.

Andrés Velasco Cuevas, presidente de la OCV Saltillo, señaló que en Semana Santa y en otros periodos vacacionales se ha comprobado que visitantes deciden acudir a municipios de la entidad porque se puede transitar con seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: Espera Coahuila a 800 mil turistas en Semana Santa

Dijo que es fundamental la coordinación con las fuerzas estatales y municipales, para mantener la seguridad y lograr que los visitantes acudan sin temor y disfruten de la oferta turística estatal.

“Esto no podría ser posible sin la coordinación y trabajo en equipo que hoy existe entre gobierno e iniciativa privada. No basta con tener las condiciones económicas y atractivos turísticos, si no existe unión con el gobierno y hoy los resultados lo confirman”, expresó.

Pese a ello, Velasco consideró que el sector turismo debe trabajar en retos como la diversificación de la oferta, sustentabilidad, innovación tecnológica, personalización en la comunicación y experiencia digital, para atraer a más visitantes.

“Vemos con gusto ese gran crecimiento en Coahuila con la apertura de nuevos hoteles, restaurantes, centros comerciales, rutas y productos turísticos y museos, y tenemos todas las condiciones para sumarnos al crecimiento económico de la mano de todas estas tendencias del turismo”.

“El turismo en México es uno de los sectores económicos que ponen en alto la cultura de nuestro país por la pasión y la calidad en el servicio, la hospitalidad, la gastronomía y, desde luego, por los auténticos atractivos naturales con los que cuenta y Coahuila brilla por todos estos elementos”.

Al cierre del 2022, el turismo representó el 8.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, lo que refleja la gran importancia que tiene este sector para la economía nacional y esperan que la tendencia continúe a la alza este año.