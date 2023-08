Vecinos ruidosos y conflictos de convivencia, una realidad en Saltillo de acuerdo con nuestros lectores

Diego López señaló: “Solo tengo problemas con uno que no para de poner su música fuerte y además se pone a cantar a todo pulmón como si estuviera en un concierto”.

Para conocer de cerca esta realidad, en VANGUARDIA cuestionamos a nuestros lectores en Facebook y les preguntamos sobre sus experiencias con sus vecinos con el cuestionamiento: Las respuestas no se hicieron esperar y, en un abanico de opiniones, se destacaron diversas situaciones:

Por otro lado, César Banda Gutman, quien vive en un fraccionamiento privado, aseguró: “No tengo problemas, todos aquí son muy cuidadosos, sus jardines están limpios, no hay basura y nadie invade mi cochera. Solo hay fiestas, pero generalmente a la medianoche ya están en sus casas”.

Dona Wiseman compartió una experiencia más grave: “Han matado mis árboles para estacionar cómodamente sus coches en la acera junto a mi casa. Además, a veces envenenan gatos y se quejan de mis árboles grandes”.

Fernanda Molina expresó una opinión generalizada: “Todos en Saltillo estamos hartos de levantarnos temprano y que los vecinos tengan música a todo volumen a cualquier hora”.

Los problemas relacionados con la música alta y el estacionamiento también fueron mencionados por Juanita Martínez, Lorena Borja, Rebe Gómez, Luis Carlos López, Sara Reyes, Neto Fonts, Yayis Lg, y Rosario Anguiano, quienes denunciaron situaciones similares de ruido constante y falta de consideración hacia los demás.

Por su parte, Lauro Cerda compartió una anécdota con un toque humorístico: “Mis vecinos hacen fiestas cada fin de semana y preparan un estofado de res delicioso. Pero, desafortunadamente, no me invitan y la música no para hasta el amanecer. ¡Son unas fiestas de diferentes culturas culinarias!”.

CONFLICTOS CON VECINOS AFECTAN CALIDAD DE VIDA

La convivencia armoniosa entre vecinos es un reto que enfrentan muchas comunidades urbanas en todo el mundo, y Saltillo no es la excepción. La ENSU arroja luz sobre esta problemática que, aunque en algunos casos puede parecer trivial, puede afectar significativamente la calidad de vida y la paz en el hogar.

Las autoridades y los propios vecinos deben trabajar en conjunto para encontrar soluciones que promuevan la tolerancia y el respeto mutuo, fomentando así una convivencia armoniosa en la capital coahuilense. Al final del día, el entendimiento y la empatía son fundamentales para garantizar que todos puedan disfrutar de un entorno tranquilo y agradable.