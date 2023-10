Visitan a homenajeados de la 59° Quincena del Comercio en Saltillo

Por primera vez este reconocimiento lo recibe un matrimonio, como son Prudencia Elsa Garza Martínez y Wolfgang Teodoro Kosegarten Gallagher, de la Clínica Veterinaria San Francisco, negocio que este año celebra su 36 aniversario.

Kosergarten Galler dijo que es un honor recibir este reconocimiento; ”No me lo esperaba y me hace sentir satisfecho, seguiremos adelante y mejorando nuestras acciones”, dijo, mientras que Garza Martínez señaló: “Me siento muy halagada y se me vienen a la mente muchas cosas de mi vida, sobre todo el poner siempre la vida de los animales por delante y también el que los tutores o propietarios se sientan tranquilos”.

PRESEA A LA PERSEVERANCIA

Con la Presea a la Perseverancia que recibirá en esta ocasión Aldegundo Garza de León, se convertirá en uno de los pocos comerciantes en haber recibido ya los tres reconocimientos que la Canaco entrega en el marco de la Quincena del Comercio, pues en años pasados recibió la Presea Comerciante Distinguido y la Medalla de Honor de Canaco.

Garza de León expresó: “Es un motivo de gratitud hacia Dios por haberme dado una vida larga y me ha permitido servir en el medio donde él me ha creado, donde yo nací y es también un motivo de gratitud hacia las cámaras, especialmente hacia la Cámara de Comercio que fue para mí una escuela porque ahí empecé muy jovencillo, en una época de mi vida era el consejero más joven y me daba pena estar ahí porque eran puros señores que sabían más que yo, cualquiera de ellos y todo ello significa mucho”.

MEDALLA DE HONOR CANACO

Por primera vez, Jesús María de las Fuentes Cabello recibe uno estos reconocimientos de la Cá,ara de Comercio, pero no es el primero en su familia, recordó que su papá Jesús María de las Fuentes Dávila recibió hace 40 años el que va dirigido al Comerciante del Año.