¡A jugar a Los Ángeles! Saltillense Mariángela Medina se va de Tigres Femenil a UCLA

Con una estatura notable de 1.86 metros, Medina Martínez compartió con ONCE Diario cómo su incursión en el futbol vino tras destacarse inicialmente como basquetbolista en Saltillo, Coahuila .

Medina , nacida el 9 de mayo de 2006, completó su formación en las Fuerzas Básicas de Tigres Femenil y debutó en Primera División durante el Apertura 2023 . Además, formó parte del grupo de jugadoras auriazules que participaron en un intercambio juvenil con el Bayern Frauen en octubre de 2023 y es integrante de la Selección Mexicana Sub 20 .

“Crecí jugando básquetbol durante cuatro o cinco años, ya tenía la habilidad de atrapar el balón con las manos, así que practicaba fútbol y básquetbol simultáneamente. Cuando la portera no llegó a un partido, me pusieron a mí y desde entonces me quedé como portera”, explicó.