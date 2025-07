Las inundaciones repentinas, como la ocurrida en Texas, son la principal causa de muertes por tormentas en EU

Siendo esta la rezón por lo que las aguas suelen subir tan velozmente que la gente queda “desprevenida”, precisa el servicio meteorológico. Debido a esta situación es que muchas personas suelen meterse en problemas cuando viajan; por otra parte, si están en sus casas o en sus trabajos, cabe la posibilidad de que el agua pueda subir tan rápido que terminan quedando atrapadas antes de tener el tiempo para poder pensar en escapar.

Esto fue exactamente lo que les ocurrió a los residentes a lo largo del río Guadalupe en el condado Kerr, así como al área adyacente después de que por lo menos 25 centímetros cayeran del cielo durante la mañana del viernes por la mañana.

Las aguas rápidas a lo largo del río se elevaron 8 metros en tan solo 45 minutos antes del amanecer, esto originó que tanto casas como vehículos fueran arrasados; sin embargo, el peligro aún no había concluido, ya que estaban pronosticadas que hubieran más lluvias intensas el sábado. Por lo que las advertencias y vigilancias permanecieron activas para partes del centro de Texas.

De acuerdo a un estudio, titulado “Floods and cause-specific mortality in the United States applying a triply robust approach”, publicado en la revista científica Nature el 23 de marzo del año en curso, describe que “las inundaciones pueden provocar enormes pérdidas de vidas y propiedades. Las inundaciones causadas por lluvias excesivas fueron el tercer desastre natural más común con un costo de miles de millones de dólares en Estados Unidos entre 1980 y 2023, después de las tormentas severas y los ciclones tropicales, con un costo total de aproximadamente 200,000 millones de dólares”.

En cuanto a la salud de las personas, los autores de este artículo precisan que “el impacto de las inundaciones en la salud (por ejemplo, ahogamientos y otras lesiones) puede ser inmediato, a menudo ocurriendo en cuestión de días, y puede extenderse por un período más largo. Los impactos a largo plazo en la salud pueden surgir directamente, como a través de enfermedades infecciosas, o más comúnmente, a través de vías indirectas, como el deterioro de las condiciones de salud tras el estrés emocional”.

La Universidad de Columbia, hace referencia a un articulo publicado el 3 de enero de esta año por Nature Medicine, “Large floods drive changes in cause-specific mortality in the United States”, en el detalla que “durante los últimos 20 años, las grandes inundaciones se asociaron con tasas de mortalidad hasta un 25 % mayores por causas principales en EE. UU., en comparación con condiciones normales”.

En este sentido, la primera autora, Dra. Victoria Lynch, investigadora postdoctoral en la Escuela Mailman de Columbia apunta que “las inundaciones constituyen un problema urgente de salud pública, ya que el aumento del nivel del mar, el rápido derretimiento de la capa de nieve y la mayor severidad de las tormentas provocarán eventos más destructivos y frecuentes”, y prosigue explicando que “nuestros resultados muestran que las inundaciones se asociaron con tasas de mortalidad más altas para la mayoría de las principales causas de muerte, incluso en el caso de las inundaciones relacionadas con la lluvia y la nieve, que tienen menos probabilidades de generar respuestas de emergencia rápidas”.