Alcaraz no moverá ni un dedo para ser número uno del ránking ATP

El español Carlos Alcaraz tiene asegurado recuperar el número uno y llegar en lo más alto de la clasificación a Roland Garros pase lo que pase en el Masters 1000 de Roma que comienza esta semana.

El ibérico no sumó puntos en Godó y en Madrid, tras revalidar los dos títulos, pero no ha perdido ninguno, mientras que el serbio Novak Djokovic perdió 105 en Barcelona y 360 en Madrid al no haber participado.

El resultado es que, esta semana, Djokovic aparece con 6 mil 775 puntos y Alcaraz con 6 mil 770. Dado que el serbio ganó la edición romana del año pasado no puede sumar puntos si gana, mientras que el murciano que no jugó el año pasado solo puede sumar.

Por eso, aunque Alcaraz perdiera en su primer partido en el Foro Itálico sumaría 10 puntos, suficientes para adelantar a Djokovic, cualquiera que fuera el devenir en el torneo del serbio.

En el Top 10 de la clasificación mundial el único cambio es el del estadounidense Taylor Fritz que gana un puesto y es noveno en detrimento del canadiense Felix Auger-Aliassime que baja a la décima plaza.