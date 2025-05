Warren Buffett anuncia que se retirará a finales de año; ya se ha designado un sucesor

OMAHA.- El inversionista Warren Buffett sorprendió a una arena llena de sus accionistas el sábado al anunciar que quiere retirarse a fin de año.

Buffett dijo que recomendará a la junta directiva de Berkshire Hathaway que Greg Abel se convierta en CEO a fin de año.

“Creo que ha llegado el momento en que Greg debería convertirse en el director general de la compañía a fin de año”, expresó Buffett.

Abel es el sucesor designado de Buffett desde hace años y ya gestiona todos los negocios no relacionados con seguros de Berkshire. Pero siempre se asumió que no tomaría el control hasta después de la muerte de Buffett. Anteriormente, el inversionista de 94 años siempre había dicho que no tenía planes de retirarse.

Buffett dio la noticia al final de un período de preguntas y respuestas de cinco horas y no respondió nada al respecto. Dijo que los únicos miembros de la junta que sabían que esto se avecinaba eran sus dos hijos, Howard y Susie Buffett. Abel, que estaba sentado junto a Buffett en el escenario, no tuvo advertencia.

Muchos inversores creen que Abel hará un buen trabajo dirigiendo Berkshire, pero queda por ver qué tan bueno será invirtiendo el efectivo de la empresa. Buffett también lo respaldó el sábado al comprometerse a mantener su fortuna invertida en la compañía.

“No tengo intención —cero— de vender una sola acción de Berkshire Hathaway. Eventualmente, la regalaré”, dijo Buffett. “La decisión de mantener cada acción es una decisión económica porque creo que las perspectivas de Berkshire serán mejores bajo la gestión de Greg que bajo la mía”.

Miles de inversores en la arena de Omaha dieron a Buffett una prolongada ovación de pie después de su anuncio en reconocimiento a sus 60 años liderando la compañía.