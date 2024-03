Alex Alcalá entrena con el equipo titular del Manchester City y Pep Guardiola lo elogia

El mexicano Alex Alcalá está viviendo días de ensueño. No solo ya entrenó con el primer equipo del Manchester City , sino que recibió palabras de Pep Guardiola , quien podría ser su entrenador en unos años.

“Ha entrenado algunas veces, no regularmente con nosotros. Viene algunas veces cuando lo necesitamos. Todos los de la academia vienen a ayudarnos a los entrenamientos, para ellos es importante jugar con los futbolistas de primer equipo para mejorar sus habilidades”.

Asimismo, aseguró que está “feliz” de la incorporación del exGalaxy al equipo y ya lo conoce.

“No, aún no (he hablado con él), quizá en el futuro. Por supuesto que lo he saludado y conocido, pero lleva apenas un par de entrenamientos con nosotros. Está aquí, con nosotros, estamos felices con él. Es un jugador de nuestra academia, pero vamos paso a paso”.