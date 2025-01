‘El pueblo pone y el pueblo quita... no alguien que grita’, Rocha Moya tras marcha por violencia

El gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, minimizó la exigencia ciudadana de su renuncia y paz a través de una marcha de víctimas de la violencia en Culiacán. La capital sinaloense enfrenta una ola de inseguridad desde septiembre de 2024, causada por grupos del crimen organizado y facciones del Cártel de Sinaloa.

“Si yo viera que hay una manifestación, que no caben aquí, que están por las orillas y a un solo grito, sería insensible si no tomara una medida al respecto, pero si ves que hay una expresión dentro de los que había ahí, los que quieran, 6 mil, no sé cuantos, y dentro de esos no todos gritaban [...] ¿Cuál es el origen del grito?, pues porque no quieren que esté yo. No han dicho otra cosa. ¿Soy responsable del tema de la inseguridad? No. Hay muchos gobernadores que les tocó esos enfrentamientos”, puntualizó Rocha Moya a medios de comunicación.

Durante conferencia de prensa, el mandatario dio lectura a un comunicado donde reiteró su repudio por la muerte de Alexander y Gael, junto a su padre, el pasado 19 de enero, cuando iba a bordo de una camioneta. Hecho que ha provocado protestas ciudadanas ante el ambiente de violencia.

“Nosotros vamos a seguir respetando porque somos un gobierno que no reprime, vamos a seguir respetando la libertad constitucional que tienen las personas de manifestarse, de expresarse a través de la manifestación libre [...] El pueblo pone y el pueblo quita [...], el pueblo te dice te puse y ya, pero luego hay mecanismos para decir: te quito. Pero es el pueblo, no es alguien que grita, no, es el pueblo”, afirmó el gobernador.

Sin embargo, llamó a la unidad contra la delincuencia organizada, señalando que el Gobierno no es el enemigo. Aunque reconoció la solidaridad de la sociedad ante el complejo escenario que viven día con día, así mismo compartió la indignación y agravio que han expresado la ciudadanía.

“Les pido que sigamos haciendo uso de esa fuerza y ese coraje, los enemigos son la delincuencia y el encono, nunca el Gobierno [...] El enemigo común es la delincuencia, que son quienes no solo se enfrentan entre ellos, sino que también lesionan a muchas personas de la sociedad que no tienen ninguna incumbencia en sus particulares conflictos”, expresó el gobernador morenista.

Afirmó que trabajan para atender cada caso de violencia con investigaciones abiertas por bloqueos, asesinatos, robos de vehículos y secuestros.; reconoció que la inseguridad es un problema complicado y difícil.

Culiacán registró una marea de casi 10 mil ciudadanos, tras una manifestación tres días antes para exigir que llegue la paz y justicia, así como la renuncia del Gobernador de Sinaloa.