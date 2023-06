Alexa Grasso hace historia para México: la tapatía lidera el ránking de la UFC

La mexicana Alexa Grasso está conquistando la UFC. La peleadora azteca de 29 años no solo ha mantenido una seguidilla de triunfos ante rivales de alta envergadura, sino que ahora es también la número uno del ranking de la Ultimate Fighting Championship.

La nacida en Jalisco se impuso en la cima de la clasificación tras el retiro de Amanda Nunes y su triunfo en marzo ante la kirguisa Valentina Shevchenko, el UFC 285, le sirvió para sumar puntos que la pusieran como la mejor del circuito.

Quien hizo historia al ser la primera campeona mexicana de la UFC, tiene por debajo de ella en el ránking a Shevchenko, por lo que podría haber una revancha entre ambas contendientes, sin embargo, lidera actualmente el ránking de la empresa de artes marciales mixtas.

Grasso tiene un récord de 16 victorias y tres derrotas. Su último trinfo, precisamente, fue contra la 17 veces campeona de Muay Thai, Shevchenko, por lo que el mérito de colocarse en lo alto del conteo de la UFC no es poca cosa.

Pero Alexa tiene en claro algo: Valentina quiere la revancha y no ha dejado esa idea a un lado: “para mí no hay importancia qué fecha sea. Estoy lista. Aquí estoy para no escoger la fecha; si me dicen que es mañana la pelea voy a estar lista. No importa las condiciones, estoy hambrienta por tener mi cinturón esta vez”.

La jalisciense, ahora mejor libra por libra, fue campeona en 2014 del título Xtreme Combat tras vencer a Alejandra Álvarez por el nocaut técnico y a Karina Rodríguez por decisión unánime.

En 2016 ingresó a la UFC, donde tiene marca de ocho triunfos y tres derrotas, después de su última caída, tiene un récord de cinco victorias consecutivas, ganó a Felix Herrig, Tatiana Suárez y Carla Esparza.