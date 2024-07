Alexis Vega afirma que bajó su rendimiento en Chivas por las ‘tentaciones’ de Guadalajara

Alexis Vega no ha dejado de dar polémicas declaraciones en relación con las Chivas y la Liga MX; actualmente, el atacante seleccionado mexicano es elemento de los Diablos Rojos del Toluca.

El exnúmero “10” del Rebaño Sagrado estuvo envuelto en varias polémicas durante su paso por el club Rojiblanco y argumentó que es porque en Guadalajara hay muchas “tentaciones” que perjudican a los jugadores.

A decir del elemento exChiva, este dijo que estas situaciones, así como la inmadurez que tenía en su momento, detonaron que tuviera un mal paso por territorio tapatío.

“Guadalajara es una ciudad con muchas tentaciones, yo llegué muy joven y quizá por ahí te gana el desmadre, por así decirlo. Y para estar en un club como Chivas hay que estar a la altura.

“Tiene que ver la presión, es un equipo muy grande. También tuve una buena racha, después al final no fui como quería, pero agradezco de que me dieron la oportunidad. No sé qué pasa después de que salimos y tenemos la oportunidad de que nos vaya bien, pero es algo muy espectacular jugar en Chivas y lo agradezco siempre”, aseguró Vega para las cámaras y micrófonos de ESPN.