Alexis Vega le dijo que no a Europa

Alexis Vega , quien recientemente participó en la Copa Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana , reveló por qué tomó la decisión de quedarse en Chivas y no emigrar al futbol del viejo continente .

En entrevista, Vega reconoció que sí existió el interés de equipos en Europa por contratar sus servicios, pero los términos no cumplían con sus expectativas.

“Con un equipo que estuvimos en pláticas en Europa, me quería llevar, quería que jugara seis meses y si no me iba bien, regresaría con otro equipo al futbol mexicano”, reveló.

TE PUEDE INTERESAR: Benzema vuelve con todo y anota doblete con el Real Madrid

“No le veo chiste ir a jugar seis meses, con presión, porque van a querer que te adaptes de la mejor manera; por situaciones de esas tomas la decisión de no ir, de no apresurar ese proceso”, admitió.

Además, el canterano del Toluca aceptó que su intención jamás fue utilizar el Mundial como una vitrina para ser visto por conjuntos europeos. Sólo buscaba tener una buena participación con su selección.