Alistan exhibición de Autos Clásicos en Coahuila

Los autos son algo más que simples medios de transporte, para muchos son una auténtica pasión, son máquinas llenas de vida y con un valor más allá de lo material. Un automóvil vale demasiado, pero uno clásico duplica o triplica su valor, para ser uno de ellos el ejemplar debe tener al menos 35 años de antigüedad y permanecer en óptimas condiciones.

Héctor Horacio Dávila es un simpatizante por los autos clásicos, en especial por los de la marca Ford. Tiempo, cariño y esfuerzo son algunos de los elementos que se requieren para mantener la gran pasión por las increíbles y atractivas armaduras de acero andantes.

“Es una pasión que nació cuando yo estaba en Secundaria, el primer coche que tuve fue una Pick Up Big Window 1958, salieron muy pocas de ese modelo, la conservo desde los 14 años. Mucha gente me ha querido comprar esa camioneta, pero con el dinero puedo comprar nuevas, más no antiguas”, comentó Héctor.

Ser un coleccionista de autos antiguos no resulta nada fácil, pues conservarlos al paso de los años se vuelve complicado; Dávila narra que ha tenido que conseguir piezas únicas de coches en países como Tailandia, pues son elementos muy escasos. Su colección se compone por 16 impresionantes y bien cuidados clásicos, pasando por marcas de renombre como Datsun, Chevrolet y Mustang.

Horacio fue fundador del Club de Autos Clásicos de Saltilo, al cual perteneció por más de 20 años y fue parte del mítico Guiness World Records del 2015, al lograr reunir 638 camionetas Pick Up antiguas, marca que superó los 451 ejemplares de Texas y que se mantiene vigente como record mundial.

Este año, Saltillo será sede de un evento de magnitud internacional en cuanto a clásicos se refiere, pero no sólo la capital coahuilense, distintas ciudades de la región tendrán la oportunidad de presenciar la imperdible exposición de Ford “A” Clásicos, la rodada comenzará el 25 de marzo en Arteaga, el 26 de marzo pasará a Parras de la Fuente (13:0 horas) y a General Cepeda (16:0 horas), finalmente la exposición estará en Saltillo (Parque Centro) el día 27 de marzo en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

La exposición ya cuenta con el certificado de reconocimiento por la Federación de Autos Clásicos de México, así como el aval de la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección.

Se espera contar con una gran cantidad de ejemplares, además de ser una actividad que generará un alto índice de turismo. La base del proyecto se compone gracias a Omar Solís, Rogelio Pérez, Antonio Valdez, Erick Rocha, Humberto Alvarado y Héctor Horacio Dávila. Además, destaca el apoyo de los Gobiernos Municipales (Arteaga, General Cepeda, Parras y Saltillo) y el Gobierno Estatal de Coahuila.

“Es un evento sin fines de lucro, nos gustaría que la sociedad aportara con un kilo de ayuda solamente, queremos donar todo lo recaudado a alguna causa u organismo que lo necesite. Este tipo de eventos son muy difíciles de encontrar, pero Coahuila lo merece, no es de ningún club, somos todos los Amigos de la Ford ‘A’, somos muchas voluntades unidas para poder hacer este evento”.