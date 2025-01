Lo que sabemos del caso del pequeño de 2 años atropellado por un camión en Hermosillo, Sonora

El conductor del referido vehículo portaba licencia vigente y no se encontraba bajo el influjo de ningún tipo de sustancia. Además, el conductor no rebasó los límites de velocidad permitidos en la zona.

“Soy familiar del chofer que lamentablemente se vio involucrado en el accidente de este pasado 27 de enero en el centro de Hermosillo, solicito de su apoyo de la manera más atenta y con el corazón en la mano ya que a pesar de todas las evidencias, no han querido dejarlo libre, mi hermano sufre de diabetes y desde el suceso no se le ha podido controlar el azúcar ha marcado 500/ 480 y tampoco la presión la trae muy alta, estamos con el miedo que le pase algo, a pesar de su estado de salud y las evidencias que ya se compartieron al MP quieren trasladarlo hoy a las 5 de la tarde. Esto es un golpe muy duro para toda mi familia también. La empresa no ha dado seguimiento y lo están dejando solo han hecho acto de presencia una sola vez, no nos dejan conseguir abogados externos ya que si lo hacemos no se harán responsables de los gastos médicos del menor afectado.

Mi hermano no iba a exceso de velocidad, estaba limpio de cualquier sustancia indebida, está emocionalmente mal no vio al niño tanto por la altura del menor como por las dimensiones del camión.

Les pido empatía ya que pudo ser cualquiera a quien le pudo haber ocurrido”, compartió en su cuenta de Facebook.

(Con información de El Universal)