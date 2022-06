América, sin refuerzos

En la mira están las Águilas, que —a 20 días de que inicie el torneo— no han concretado fichajes; es más, no han presentado el nuevo uniforme, por un retraso de la marca de la palomita que tiene a los de Coapa muy nerviosos.

Como nervioso debe estar Fernando Ortiz, porque cuando parece que todo está listo para anunciar una contratación, se cae. Llegó Héctor González Iñárritu, quien fungirá como presidente operativo, un personaje que sabe mucho de futbol, que logró la medalla de oro olímpica en Londres 2012. Fue también jefe de Santiago Baños, cuando era asistente de Miguel Herrera en la Selección Nacional.

Llegará a poner orden en el tema de las finanzas y los fichajes, que en los últimos torneos han fracasado en América.

Es evidente que el equipo del “Tano” Ortiz necesita un centro delantero. Henry y Viñas no rinden, no tienen gol, y eso merma al equipo, a pesar de que están Roger Martínez, Diego Valdés, Fidalgo, y hasta Zendejas, quien se convirtió en uno de los jugadores que más goles consiguieron para las Águilas.

Este equipo, por su historia y jerarquía, debe tener al mejor delantero de la Liga MX, un goleador que te asegure ocho o nueve tantos en la temporada. Para eso, viajó una comitiva del equipo a Madrid, a negociar a Germán Berterame, jugador del San Luis que ha rendido en casi todos los torneos. Argentino de 23 años de edad que se ha convertido en el objeto del deseo de esta directiva. Lamentablemente para los aficionados del América, la operación se ve cada vez más lejana, debido a que el jugador quiere probar suerte en Europa, además del alto costo que le están poniendo a sus derechos.

¿Dónde quedaron aquellos delanteros de élite que compraba el América? En su momento llegaron Zamorano, “El Piojo” López, Salvador Cabañas, “Chucho” Benítez, Oribe Peralta, jugadores de nivel que hacían de las Águilas un equipo poderoso.

Actualmente, y quizá por la pandemia, la recesión económica, entre otras cosas, América no cuenta con los recursos para apostar por un Cavani, o pelear por un goleador argentino, colombiano, europeo, pero algo debe hacer esta directiva. El tiempo se le viene encima y está claro que con los dos “9” que tiene Fernando Ortiz, no le alcanzará para buscar el título, que —por cierto— no llega desde 2018. Ya son varias temporadas sin trofeos en las vitrinas de Coapa.

Desde Chile, confirman que Pablo Solari no saldrá del Colo-Colo; es decir, rechazaron la oferta del América. Jürgen Damm, quien se fue a la MLS, estará a prueba en la pretemporada, pero es un jugador que lleva más de un año sin participar en un duelo por la pelea que tuvo con su club, el Atlanta United, que lo relegó.

En caso de no concretar un fichaje de buen nivel, sobre todo para hacer goles —es decir, un delantero— otra vez quedará mal parada la directiva de las Águilas con su afición, que —al final de cuentas— es lo más importante.