América vs Chivas: Ricardo Peláez y Antonio Carlos Santos ‘tunden’ y critican a las Águilas previo al Clásico

Y fue tajante. Para Ricardo Peláez, de perder el América con Jardine en el banquillo ante las Chivas, se debería plantear un cambio en la dirección técnica del equipo azulcrema.

“Ahora, tampoco es como que se pueda alargar mucho. Si América pierde contra Guadalajara y luego pierde otro partido, ya no hay más que esperar y podrá pensarse en algún cambio. En este momento no, América está pensando en salir del hoyo y que mejor oportunidad que contra Guadalajara”, agregó.

HENRY MARTÍN NO ES UN LÍDER PARA EL AMÉRICA: ANTONIO CARLOS SANTOS

Henry Martín suma seis años en el Club América, tiempo en el que ha sido tres veces campeón de liga y también ostenta un título de goleo con la camiseta de las Águilas, sin embargo Antonio Carlos Santos, leyenda del club de Coapa dijo para ESPN que el atacante azulcrema no es el líder que necesitan los azulcremas.

“Yo no siento que Henry (Martín) sea un gran líder dentro de la cancha y tampoco veo que sea la gran figura como todo mundo lo quiere ver, es un jugador que ha aportado cosas importantes para el equipo.

“De ahí en fuera yo no lo veo con ese liderazgo que debería manejar dentro de la cancha el capitán del América, me parece que no tiene ningún liderazgo, yo creo que el equipo América no tiene ningún líder.

“Los liderazgos generalmente se ganan jugando al futbol, cuando tú eres un gran jugador de futbol, te ganas el respeto de todos dentro de la cancha, el aficionado y la prensa te respetan y es así como se gana el liderazgo.