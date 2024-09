Bills se llevarán la victoria ante los Dolphins en el Thursday Night Football de la Semana 2 de la NFL

Hay que tener en cuenta que la lista de lesionados no fue tan generosa para los Delfines . Sus dos principales corredores, Mostert y Achane , aparecen como cuestionables para este partido de semana corta.

Me sorprendió la defensa que, después de permitir 17 puntos en la primera mitad, dejó en ceros a una ofensiva de Jaguares que promete ser muy vertical. Al parecer la salida de Vic Fangio no ha pegado como yo lo esperaba.

Monumental partido inaugural de Jueves Por la Noche nos regalaron los Jefes y Cuervos , juego que será recordado por el patón de Likely . Y para iniciar una racha de partidos en jueves, esta semana tenemos a los Bills de Búfalo visitando a los Delfines de Miami .

La temporada pasada vimos a un equipo de Miami que destrozaba rivales fáciles, pero que batallaba para encontrar su ritmo ofensivo contra equipos de postemporada.

Su récord contra esos equipos fue de 1-6 (tanto derecho como contra la línea), 2 de esas derrotas contra Búfalo. Aparte de barrer la serie la temporada pasada (y cubrir en ambos), Bills va 11-1 contra Delfines en sus últimos 12 encuentros.

En las casas de apuestas se maneja de la siguiente forma: Bills: +2.5; totales (O/U): 49 -110; moneyline: +115. Por otro lado, con los Dolphins: el spread es -2.5; totales (O/U): 49 -110; moneyline: -140.

Búfalo sigue siendo considerado un equipo de postemporada y mientras Miami no me demuestre que puede pelearle y ganarle a este tipo de equipos consistentemente, no puedo tomarlos. Menos como favoritos.

Los veo como equipos muy parejos, yo tengo el juego con línea de 2, por lo que tomaré los puntos. Bills +2.5 en -110 o mejor. Muy jugable también como Wong Teaser.

Récord de la columna 15-7

