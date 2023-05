Ana de plata

Los primeros registros de actividad física como expresión meramente espiritual y social se remontan a 33 mil años a.C. Estas actividades físicas se fueron convirtiendo en disciplinas deportivas, como las celebradas en los primeros juegos olímpicos en el año 776 a.C. en Grecia, con el fin de ‘pacificar’ una época de crisis política y económica. El descubrimiento del sitio de Olimpia en Grecia inspiró la instauración de los “Juegos Olímpicos de la Era Moderna” en 1896. Hoy en día, los medios de comunicación de masas le dan una dimensión global al deporte, generando una gran industria de 350.000 millones de dólares anuales (1% del PIB mundial *1).

Ana Gabriela Guevara empezó en la élite mundial del atletismo cuando fue a los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, donde obtuvo el quinto lugar en los 800 metros. En los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 hizo historia *2 y se llevó la presea de plata en los 400 metros.

En el siglo XX, además de aportar múltiples beneficios físicos y psicológicos, el deporte fue un recurso de transformación social y una actividad formadora. También promovió la integración social y el desarrollo económico en diversos contextos geográficos, culturales y políticos.

A inicios de 2008, Ana Guevara anuncia su retiro. Negó que su decisión era porque ya no puede mantenerse en los primeros planos internacionales. “Me voy porque estoy asqueada del sistema y no como dicen por ahí, que no he recibido apoyos”, apuntó. Diez años después, sería designada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador como la primera mujer en dirigir la Comisión Nacional de Deporte (CONADE).

El éxito deportivo de un país es la existencia de una cultura del deporte para fomentar su práctica desde la infancia, está también la situación económica, el tiempo que sus deportistas dedican a promoverse y el apoyo que su gobierno les ofrece.

A pesar de lo dicho cuando renunció; la falta de apoyo al deporte es aún más grave con Ana Guevara al frente. El promedio anual en millones de pesos del presupuesto en el sexenio de FCH fue de 3,426; de EPN fue de 3,411; de AMLO 2,397 (30% menor al año anterior).

Hungría, Estonia y Luxemburgo son los países europeos que más dinero dedican – en relación con el gasto total – a políticas deportivas, con 2.5%, 1.4% y 1.2% respectivamente. México el 0.03%.

La Selección Nacional Mexicana de Natación Artística ganó una medalla de oro en la Copa del Mundo de Egipto 2023, este hecho generó una gran polémica al poner en duda el supuesto apoyo económico que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador brindó a los deportistas. Ante la queja por la falta de apoyo para el equipo de nado, Ana Guevara calificó como “deudoras” y “mentirosas” a las nadadoras mexicanas y dijo que no le importa que sigan vendiendo trajes de baño para pagar sus competencias. “Por mí, que vendan calzones, Avon o Tupperware, pero son deudoras”.

En las 6 olimpiadas de 2000 a la fecha, la peor participación de México es la de Tokio 2020 con 4 medallas de bronce. El orgullo, el tejido social y demás beneficios del deporte se ven mermados por quienes lo administran.... Quisiéramos ver alquimia que recobre a nuestra Ana de Plata.

* 1 Según un informe de la empresa líder en marketing deportivo Euromericas Sport Marketing y el centro Sport Hub Innovation.

