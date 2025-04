¡También son niños!: Kike Conejo, Dragón del Norte y Pollo Criollo, los aliados de los pequeños en el Madero

En el Estadio Francisco I. Madero no solo se vive el beisbol. También se respira ilusión, fantasía y muchas carcajadas gracias a los entrañables personajes que acompañan al equipo: Kike Conejo, El Dragón del Norte y El Pollo Criollo , las mascotas que han robado el corazón de miles de pequeños aficionados.

EL POLLO CRIOLLO: ‘LA RAZÓN DE NUESTRA LABOR’

El más expresivo y emotivo del grupo no se guarda nada: “El Día del Niño es una celebración que toca el corazón. Los niños son la razón de ser de una mascota. Me siento honrado y muy querido por ellos. Escuchar sus gritos, sus abrazos, sus caritas sonrientes... eso no se olvida”.

El Pollo asegura que para esta fecha tienen preparado “un recibimiento muy especial, con regalos, un show único y todo el cariño del mundo”.

A los pequeños soñadores les recuerda: “Los sueños se cumplen, pero hay que esforzarse, tener disciplina y dedicación. ¡Yo estaré ahí para acompañarlos siempre!”

Y si pudiera regalarles algo que atesoren, elegiría: “Un abrazo especial, una foto inolvidable y un show que les saque sonrisas por mucho tiempo”.