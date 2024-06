Ana Guevara quiere 10 medallas para México en París 2024

“París es el reto, yo creo que es la culminación de este trabajo y para mí París tiene mucho significado, ahí fui campeona del mundo” , dijo Ana Gabriela Guevara en entre vista exclusiva con Milenio , “por primera vez bajé de los 50 segundos y también puedo presumir el récord del estadio. Así que para mí París tiene un gran sentimiento y en esta ocasión guarda un doble sentir, porque ahora me toca acompañar al equipo mexicano después del trabajo realizado y ver que van a realizar su sueño, así que París es todo un reto” .

Sin embargo, para la ex atleta de 47 años, la idea es clara, pues en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 , quiere que se haga historia, tal como ella lo hizo el 27 de agosto de 2003 en la “Ciudad Luz” conquistando la competencia con un tiempo de 48.89 segundos (marca histórica Stade de France en Saint-Denis), marca que la hizo coronarse como la campeona mundial de los ya mencionados 400 metros planos.

“La apuesta es ambiciosa”, dijo la ex velocista con mucha seguridad, “la mira está puesta en rebasar el histórico que son nueve. Me toca hacer que la mesa esté puesta para que ellos vayan y compitan en las mejores condiciones y que tengan esta garantía. Y ellos harán su labor, pero ponerle nombre y apellido a las medallas les genera una carga extra a los atletas y sé que eso no es lo correcto. Yo le diría a la gente que tenga la confianza de que hemos hecho lo mejor para que nuestros deportistas lleguen a competir de la mejor manera a París”.