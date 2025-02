Aparte del partido, ¿qué más hay que ver en el Super Bowl?

Por: Katie Van Syckle

Un vistazo a las actuaciones musicales, los aficionados famosos, los anuncios y todas las demás cosas que rodean al acontecimiento estrella de la NFL.

Aunque es el acontecimiento deportivo más popular de Estados Unidos, el Super Bowl a veces puede parecer algo secundario comparado con todas las cosas que ocurren ese domingo.

Con ese espíritu, antes del partido de este domingo en Nueva Orleans entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, ofrecemos una guía de ese día que no tiene nada que ver con las anotaciones. (En este enlace también puedes leer sobre todo lo relacionado con el fútbol americano, si lo deseas).

¿Cuál es la mejor forma de verlo?

Fox tiene los derechos de transmisión del partido de este año y también lo pasará en transmisión en continuo a través de su sitio web y su aplicación. Pero los aficionados que busquen una experiencia alternativa pueden probar la aplicación Tubi, que es propiedad de Fox. Está previsto que se transmita el partido gratuitamente y ofrecerá un programa previo protagonizado por Olivia Culpo, modelo, influente y esposa de Christian McCaffrey, estrella de los San Francisco 49ers, con una alfombra roja que se centrará en los famosos, la moda y la cultura.

La alfombra roja comenzará a las 3:30 p. m., hora del este, y el partido empezará a las 6:30 p. m.

¿Qué actuaciones musicales habrá?

Luego de sus cinco victorias en los Premios Grammy de este año, Kendrick Lamar tendrá un escenario aún más grande al ser el acto principal del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, donde lo acompañará la cantante SZA. Es muy probable que un elemento central de la actuación de Lamar sea su canción “Not Like Us”, que es un ataque directo al rapero Drake, lo que puede requerir alguna explicación para quienes estén menos familiarizados con su trabajo más reciente.

Antes del partido, Jon Batiste, cantante y compositor ganador de un Grammy, cantará el himno nacional; Trombone Shorty, también músico de Nueva Orleans, y Lauren Daigle, superestrella de la música cristiana, interpretarán “America the Beautiful”, y la actriz y cantante Ledisi interpretará “Lift Every Voice and Sing”.

¿El presidente Donald Trump asistirá?

Parece que sí. El Servicio Secreto estadounidense dijo el martes que está haciendo planes para que el presidente Donald Trump asista en persona al partido.

“El Servicio Secreto lleva días sobre el terreno, trabajando en estrecha colaboración con las fuerzas del orden federales, estatales y locales, así como con la NFL, para implementar un plan de seguridad integral”, dijo Anthony Guglielmi, portavoz del Servicio Secreto, en un comunicado enviado a los periodistas de la Casa Blanca.

Trump sería el primer presidente en ejercicio que asiste a un Super Bowl y la visita al Superdome de Nueva Orleans se produciría poco más de un mes después del atentado mortal con una camioneta que fue realizado cerca del recinto.

Además de su esperada aparición, Trump formará parte del programa de Fox previo al partido, ya que la cadena emitirá una entrevista pregrabada con él a las 3:00 p. m., hora del este.

¿Y los comerciales?

Los días en los que los anuncios del Super Bowl te escandalizaban han pasado a la historia porque la mayoría de los anuncios se emiten con antelación. Pero, algunos espectadores, los verán por primera vez ese día desde sus casas.

Entre los que hay que ver destaca uno de la marca de mayonesa Hellmann’s que recrea una escena clásica de la película Cuando Harry conoció a Sally, protagonizado por los actores originales de la película, Billy Crystal y Meg Ryan, con la participación de la actriz Sydney Sweeney. En otro homenaje cinematográfico, Vin Diesel, Michelle Rodriguez y Ludacris participan en un comercial para la marca de helados Häagen-Dazs llamado “Not So Fast, Not So Furious” (No tan rápido, no tan furioso).

Y tras el éxito del año pasado, Dunkin’ vuelve con los DunKings, que la empresa anunció durante los Grammy, con apariciones de Ben Affleck, Casey Affleck y Jeremy Strong.

¿Taylor Swift también estará? ¿Hay alguna posibilidad de que se comprometa ese día?

Todo parece indicar que Taylor Swift estará en Nueva Orleans para apoyar a su novio, Travis Kelce, jugador de los Chiefs, dado que atravesó el Pacífico en medio de su gira Eras Tour para asistir al partido del año pasado. El lunes, durante la Noche Inaugural de la NFL con los jugadores, Kelce hizo un guiño al hecho de que el padre de Swift es seguidor de los Eagles, pero dijo que esperaba que la familia de ella se uniera en torno a Kansas City para este partido.

En cuanto al tema de si una tercera victoria consecutiva de los Chiefs en el Super Bowl podría terminar en un compromiso entre Swift y Kelce, los mercados de apuestas lo consideran como una posibilidad muy remota. Cuando se le preguntó si tenía previsto entregar un anillo a alguien especial después del partido, Kelce no hizo mayores comentarios.

“¿Alguien especial? ¿Un anillo de Super Bowl?”, dijo al grupo de periodistas. “Siguiente pregunta”.

¿Alguna otra persona especial a la que se le deba prestar atención?

Otra celebridad fija en los partidos de los Chiefs es Brittany Mahomes, la esposa del mariscal de campo Patrick Mahomes. Aunque ella dio a luz al tercer hijo de la pareja, Golden, el 12 de enero, el jugador dijo el lunes que esperaba que toda su familia estuviera en Nueva Orleans para el partido.

Es probable que todo el equipo Kelce esté presente: el hermano de Travis, Jason; la cuñada (y estrella de pódcast), Kylie, y los padres, Donna y Ed. Sin embargo, la lealtad de ese grupo familiar podría estar dividida, ya que Jason Kelce fue un jugador estrella de los Eagles y Kylie Kelce es una antigua seguidora de ese equipo.

En el bando de los Eagles está Anna Congdon, la pareja de Saquon Barkley, el corredor superestrella de Filadelfia, quien ha logrado un considerable número de seguidores propios en las redes sociales. La pareja anunció recientemente su compromiso después de haber estado juntos desde la universidad.

¿Y otros famosos?

Siempre hay famosos en el Super Bowl, pero hay algunos que muy probablemente asistirán a este partido.

Los actores Paul Rudd y Jason Sudeikis son devotos seguidores de los Chiefs y asisten regularmente a los partidos. Y Bradley Cooper es un gran seguidor de los Eagles, interpretó el famoso papel de un fanático de ese equipo en Los juegos del destino, la película de 2012, y suele ser visto en los juegos.

Las fiestas y actos previos al partido atraerán a varios famosos importantes a Nueva Orleans. Shaquille O’Neal organizará Shaq’s Fun House el viernes, con la actuación de Ludacris, y Uber está organizando una fiesta con la actuación de Travis Scott.

Sí, bueno, pero ¿a qué hora es el Puppy Bowl?

Antes del partido se producirá una encantadora competencia, pues el trofeo Lombarky del Puppy Bowl volverá a estar en juego este año, cuando el Equipo Ruff y el Equipo Fluff, formados por más de 100 cachorros de 80 refugios de 40 estados, se enfrenten el domingo a las 2:00 p. m., hora del este, en Animal Planet.