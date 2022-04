Arde el Toluca ‘en su propio infierno’

TOLUCA- Toluca fue víctima de su propio infierno y cayó 2-4 ante el Atlas para hundirse en los últimos lugares de la tabla de cociente y jugarse varios millones de pesos la siguiente semana. Julián Quiñones, con un doblete, Julio Furch, y Aldo Rocha fueron los verdugos de unos Diablos Rojos que viven su peor crisis en los últimos años.

Aunque el juego empezó con un ritmo intenso y ambos equipos fueron al ataque, los de casa fueron de más a menos y hasta perdieron un elemento, ya que Óscar Vanegas fue expulsado luego que cometió dos penales en el partido.

Toluca marcó primero con el conducto de Valber Huerta. El central remató un centro de Leo Fernández y abrió el marcador contra toda sorpresa, ya que nadie imaginaba el buen juego de los pupilos de Ignacio Ambriz.

Sin embargo, Atlas igualó todo de inmediato en un descuido defensivo, cuando Aldo Rocha encontró un centro de Julio Furch en el área para poner todo parejo en el Estadio Nemesio Diez. El juego estaba en su punto más alto y vivió sus mejores minutos.

Toluca tuvo un contragolpe de peligro, pero Camilo Sanvezzo puso el balón en el poste y desperdició la oportunidad, además el portero Camilo Vargas se convirtió en figura del partido con sus atajadas para evitar que los Diablos Rojos perforaran sus redes.

Tras la igualada, el VAR intervino en varias ocasiones. La primera fue para que Fernando Guerrero, árbitro del partido, revisara un posible penal por una falta de Oscar Vanegas sobre Luis Quiñones. Finalmente, se marcó la pena máxima y aunque Quiñones falló de primera instancia, el rebote lo mandó a las redes para dar vuelta al marcador.

Para el complemento, otra vez los dos equipos salieron intensos. Toluca tuvo la oportunidad del empate y el mismo Vargas lo negó con grandes atajadas, pero fue Vanegas quien fue el propio enemigo en casa, al cometer su segundo penal por una mano.

Si bien no se marcó de primera instancia, el VAR pidió revisar la jugada y al final se sancionó la segunda pena máxima. Ahora cobró Julio Furch y no tuvo problemas en meter el esférico en la red de García para el tercero.

Toluca intentó responder con una anotación más del juvenil Isaías Violante. El canterano definió bien en un mano a mano ante Camilo Vargas, pero fue insuficiente, ya que Quiñones sentenció el juego en el 92 con un rebote que se encontró en el área.

De esta forma, los Diablos van en picada y se acercan a los últimos tres sitios de la tabla de cociente, mientras que Atlas se coló al cuarto sitio y tiene ahora la clasificación directa a la liguilla.Tras 16 fechas el Toluca apenas suma 18 puntos y peligra en la situación del cociente, esta situación no la escondió Ignacio Ambriz en la conferencia de prensa.

“Hoy soy el más malo entrenador, el futbol es así, a veces te tiene arriba, a veces abajo, no soy de excusas, me siento avergonzado y entiendo que la rueda de la fortuna me dejó abajo”, dijo tras la derrota 4-2 ante Atlas.

En la jornada 17 los Choriceros visitan al León, partido que define el destino del club.

“El único de aliciente que tengo es que queda un partido para jugárnosla, el mal torneo no me lo quita nadie, esa es la realidad, la acepto como tal”, señaló el técnico, quien buscará cumplir un compromiso con la institución.

“En la última junta con el consejo, yo me hice responsable que la multa no se pagaba, hoy está en un hilo”, compartió el estratega mexicano.