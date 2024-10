¡Checo Pérez ya está en México! Miles de fanáticos reciben al tapatío de Red Bull en Plaza Carso

“Cuando estas muchos años en la F1 lo entiendes. No me meto en problemas, estoy enfocado en mi trabajo, las entrevistas que hago es porque las tengo que hacer.

“Cuando empiezan a crear la incertidumbre, crean este tipo de noticias, dije tengo que decir algo, tengo contrato, no me voy a ningún lado, sé que el año siguiente estaré aquí. Cada quien trae sus agendas en el deporte, no me interesa, tampoco que se metan con mi gente, que los dejen tranquilos”, exclamó.

Para Sergio Pérez, las “mejoras” en su RB20, fueron las causantes por las cuales no ha tenido un buen rendimiento en el Mundial 2024 de Automovilismo, por lo que espera adaptarse en el Autódromo a su bólido.