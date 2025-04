Sin Verstappen ni Sainz: así se prepara la Fórmula 1 para el GP de Bahréin 2025

La acción comenzará el viernes 11 de abril con dos sesiones de entrenamientos: la primera a las 05:30 a.m. y la segunda a las 09:00 a.m. (hora del centro de México). El sábado se celebrará la tercera práctica libre a las 06:30 a.m., seguida de la Clasificación a las 10:00 a.m. La carrera principal está programada para el domingo 13 de abril a las 09:00 a.m., y podrá seguirse a través de FOX Sports Premium y Formula 1 TV Pro.

En lo deportivo, McLaren llega como líder del campeonato de constructores con 111 puntos, seguido por Mercedes con 75 y Red Bull con 61. En la tabla de pilotos, Lando Norris se encuentra al frente con 62 unidades, apenas un punto por encima de Verstappen, mientras que Oscar Piastri completa el top 3 con 49.

Esta temporada ha estado marcada por varios cambios importantes. Uno de ellos es la ausencia del mexicano Sergio “Checo” Pérez en la parrilla, lo que ha generado un hueco en el seguimiento habitual de los aficionados latinoamericanos. Por otro lado, Lewis Hamilton, ahora en Ferrari, sigue adaptándose a su nuevo equipo con la intención de devolverlo al protagonismo tras años de sequía.