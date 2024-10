Rudy Gay dice adiós a las duelas, tras 17 años de carrera en la NBA

“Veré algunos partidos y veré a los chicos perder algunos balones o fallar pases. Soy de los que grito ante la tele eso de ‘soy mejor que ese payaso’. Ya sé que no es bonito” .

“Tengo 38 años, eso no es casi ni la mitad de la vida profesional de mucha gente así que, a mi modo de ver, tengo mucho trabajo por delante. Mientras tanto, me siento extremadamente agradecido por todo el amor, la sabiduría y la amistad que he experimentado en el baloncesto”.

Gay pasó gran parte de su carrera con los Grizzlies y los Kings de Sacramento y promedió 15.8 puntos y 5.6 rebotes en mil 120 partidos de su carrera (778 como titular). También pasó tiempo con los Raptors de Toronto y, más recientemente, con el Jazz.