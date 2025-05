Políticos mexicanos lamentan muerte de José ‘Pepe’ Mujica, expresidente de Uruguay

JOSÉ ‘PEPE’ MUJICA DURANTE UNA DE SUS VISITAS A MÉXICO

Fue en noviembre de 2016 que el entonces presidente uruguayo pisó el territorio mexicano para participar en la 72 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se llevó a cabo en la Ciudad de México, donde condenó al narcotráfico.

“Es un desastre que habla de una enfermedad de una creciente intolerancia, creo que México no merece eso, no es ya el problema del periodismo, es problema de la sociedad y espero que se puedan sacar el narcotráfico que hay a cambio porque me estoy dando cuenta que México pone los muertos y la lana que queda en otro lado”, dijo Mujica respecto al asesinato de 11 periodistas.

Y añadió: “Con el narcotráfico se acabaron los valores. La evolución del narcotráfico significó pulverizar todo, es como una degradación, dentro de la degradación, con el lema: plata o plomo”.

Esta visita sucedió en un contexto histórico turbio, cuando la lucha contra el crimen organizado se intensificó, al igual que las actividades criminales, pues había una fragmentación creciente de los grandes cárteles y una expansión de la violencia a otras zonas del país. Además ocurrió la recaptura de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Los grupos delictivos más activos en la mencionada época, eran Los Zetas, el Cártel del Noreste, Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.