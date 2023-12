Bateando de Hit desde diciembre del año 1979

El domingo 10 de este mes de diciembre se cumplirán 44 años, de que por primera vez se publicara esta columna en Vanguardia y agradezco haberme dado la oportunidad de llevar a sus lectores información, récords, estadísticas, detalles y sucesos del Rey de los Deportes.

Recuerdo que don Armando Castilla Sánchez me dijo: “Usted nunca se va a ir de Vanguardia” y gracias al Lic. Armando Castilla Galindo y a la señora Diana Galindo, sigo Bateando de Hit, porque “El Beisbol es para hacer Amigos”.

Además ya es una larga trayectoria de periodismo que inicié oficialmente desde que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas me entregó el certificado numero 4354 como Locutor y Cronista, el 22 de julio de 1957, faltando una semana para que cumpliera 20 años de edad, y ya es una trayectoria de 66 años dedicada principalmente al Beisbol

LOCUTOR Y PROFESOR

Empecé a trabajar primero en la XENR y luego en la XEYJ de Nueva Rosita, Coahuila, donde pasaba programas deportivos. Luego trabajé en la XEBX, donde era locutor y cronista de los juegos de los Cardenales de Sabinas, de la Liga del Norte.

Habiéndome graduado de Profesor de Lengua y Literatura Española en la Escuela Normal Superior de Nuevo León, en Monterrey, se me dio la oportunidad de ser profesor en el Cecyt 81 de Sabinas, Coahuila en el año de 1968 y eso me trajo a Saltillo, cuando en septiembre de 1972 llegué como subdirector, para fundar la ETI 193 (hoy EST 23) en Arteaga y luego fui director fundador de la EST 37 por 18 años y después me jubilé.

En 1975 me invitó el Lic. Jorge Ruiz Schubert a participar en la crónica de los juegos de los Saraperos que transmitía la XESJ y fue el inicio de 40 temporadas de cronista de este equipo, por radio y por televisión. Además por 19 años consecutivos les informé del Rey de los Deportes con el programa “La Hora del Beisbol” por la XHEIM en el 91.3 de FM, hasta que en el 2019, el Covid me cortó esa racha que apoyaban mis patrocinadores.

EL INGRESO A VANGUARDIA

El 8 de diciembre de 1979 me encontré a Carlos Gaytán Dávila, quien era el Jefe de Redacción en el Periódico Vanguardia y me invitó a que escribiera una columna sobre deportes, le contesté que podría hacerlo, pero que prefería que fuera solo sobre beisbol.

Entonces me pidió que llevara una muestra para presentársela al director de edición.

Y el día 9 de diciembre llegué con mi columna Bateando de Hit, se la llevó al director y regresó Carlos para decirme: “Tu colaboración fue aceptada y aparecerá mañana, además desde hoy perteneces a Vanguardia”.

Me preguntó sobre el nombre de la columna y le explique que se lo puse por el récord que considero más difícil de romper en Ligas Mayores en un año, que corresponde a Joe DiMaggio con 56 juegos seguidos Bateando de Hit, con Yanquis de Nueva York, en 1941.

RECONOCIMIENTOS

Gracias a escribir para VANGUARDIA gané 5 Trofeos de “La Mejor Crónica del Año” otorgados por El Salón de la Fama, que me entregaron en las Convenciones de Beisbol de 1980 en México, 1981 en Reynosa, 1987 en San Luis Potosí, en 1994 en Campeche y 1955 en Acapulco.

En 2001 y 2002 fui Presidente del Comité Elector del Salón de la Fama del Beisbol Profesional de México, con sede en Monterrey, Nuevo León. En el 2007 me entregó la Federación de Cronistas Deportivos, El Premio “Fray Nano”, por 50 años de Crónica Deportiva. Y el 28 de febrero del 2018 ingresé a El Salón de la Fama del Periodista Deportivo, en el Senado de la República, siendo el primer coahuilense en ese recinto.

Y en el año 2020, el Gobierno de Coahuila me entregó reconocimiento por 60 años de labor periodística. Y seguiré Bateando de Hit porque “El Beisbol es para hacer amigos”.