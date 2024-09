Selección Mexicana de Beisbol le ‘cierra las puertas’ a Julio Urías

La polémica que vive actualmente Julio Urías no sólo se queda en las Grandes Ligas o a nivel de clubes, sino también en Selección Mexicana. El mánager del combinado tricolor, Benjamín Gil, descartó por completo contemplar al lanzador mexicano.

En las últimas semanas, Urías volvió a estar en la discusión actual luego de que se revelara el video donde se detalla el ataque en contra de su esposa, a las afueras del estadio del LAFC de la MLS, equipo donde juega Carlos Vela.

Al respecto, Gil, quien el año pasado llevó al combinado nacional a dar una memorable participación en el Mundial de la especialidad, aseguró que le “desea suerte”, pero le cerró las puertas para vestirla casa de la verde, blanca y roja.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Athletics le dice adiós a Oakland! Luego de 56 años, cierran ciclo y se mudarán a Las Vegas

“A lo que tengo entendido, él no puede participar con la selección.

“Espero que pueda corregir los temas que tenga que corregir en su vida personal.

“Lo que sí te puedo decir es que le deseo la mejor de las suertes a Julio, que pueda rectificar lo sucedido y corregir los temas que tiene que corregir en su vida personal.

“Le deseo la mejor de las suertes. Lo que tengo entendido es que él no puede participar con la selección. No me lo tomen todo a verdad, porque no estoy seguro”, comentó Gil, manager de la Selección Mexicana de Beisbol.