Bills son favoritos en las apuestas ante los Jets... pero todo puede pasar

En el primer partido de “lunes por la noche” en esta nueva temporada de la NFL, los Bills de Búfalo son favoritos por 2.5 puntos al visitar a los Jets de Nueva York; 45.5 puntos es la línea para altas y bajas.

Como dicen por ahí, no hay plazo que no venza ni fecha que no se llegue. Desde Abril pasado, cuando se anunció la llegada de Aaron Rodgers a los Jets de Nueva York, la esperanza de los aficionados ha ido en crecimiento. Y es que tienen más de 10 años sin post temporada y más de 50 años desde que ganaron un Superbowl.

Durante el último tercio de la temporada pasada notamos una baja en el juego de los Bills en ambos lados de la pelota. Pasaron de ser estar de entre las mejores 5 defensivas en efectividad a los últimos 5. Y una lesión en el brazo de Josh Allen demeritó el nivel de su ofensiva. Si nos siguieron en nuestro podcast “Desde las líneas” seguramente recordarán que le dedicamos algo de tiempo y ganamos algo de dinero con esta caída.

Para esta temporada regresa su mejor arma en Stefon Diggs, reforzaron en alas cerradas pero en papel no hicieron nada para mejorar su ataque terrestre. Por su parte, Jets regresa partes claves a la defensiva por lo que muchos analistas la catalogan como de las mejores 3.

El año pasado en sus enfrentamientos, Jets cubrió y ganó un partido y cubrió el otro. En el segundo, la línea era de 10 puntos siendo obviamente favorito Buffalo en casa y los Jets alineando a White como mariscal de campo y a Knight corriendo, se las arreglaron para anotar 12 puntos y caer 20 -12. Mas temprano en la temporada, los Jets abrían dado la sorpresa al ganar en casa 20-17 cuando la línea también le favorecía a Buffalo por 10.5 puntos. ¿Cuál fue el común denominador? Una defensa dominante.

Ahora llega Aaron Rodgers a unirse con Garret Wilson, Breece Hall y su última adquisición en Dalvin Cook. Muchos consideran que este equipo podría llegar al super bowl si su defensiva mantiene el nivel mostrado del año pasado. Dicho sea de paso, hace dos años era considerada de las 3 peores unidades y solamente en un año pasaron a estar dentro de las mejores 3.