Carlos Alcaraz pide perdón tras perder la cabeza luego de perder contra Gael Monfils

En una publicación en X el sábado dijo que su actitud no fue correcta y sus acciones no debieron ocurrir en la cancha.

El tenista de 21 años añadió que es difícil controlarte cuando tus pulsaciones están altas y que seguirá trabajando para asegurarse que no vuelva a ocurrir.

“Sentí que fue el peor encuentro que he disputado en mi carrera”, reconoció el viernes. “Había estado practicando muy bien, me sentía muy bien, pero no pude jugar. Quiero olvidarlo y pensar en Nueva York”.